-Da je iko od vojvođanskih perjanica bivšeg žutog pljačkaškog režima znao šta znači odgovornost, ne bismo imali aferu Solun, aferu Razvojna banka Vojvodine, aferu Heretlend, ukradene čitave bulevare i kuhinju za decu iz vrtića… ne bismo imali na stotine zatvorenih fabrika i milijarde pokradenih od građana. Da su znali šta je i „o“ od odgovornosti, valjda bi imali trunku morala i nestali iz javnog života svi ti lažovi, pljačkaši i nasilnici. Svakog pristojnog čoveka bi bilo bar malo sramota. Ali oni nisu ni pristojni, ni moralni, a kamoli odgovorni. I sve jedno da li se prezivaju Ješić, Pajtić, Tepić, Novaković… sve je to ista banda, kako ih je narod iz „milo(š)te“ nazvao – žuta lopovska banda. Građani Srbije su davno odvojili žito od kukolja, još 2012. godine! Znaju građani da odgovornost nije prazna reč, već način na koji mi vodimo Srbiju, na koji rešavamo probleme građana, brinemo o njihovim potrebama. Odgovornost je pokazao naš premijer Miloš Vučević, prema svojoj otadžbini i svim njenim građanima. I ti koji danas po društvenim mrežama i tajkunskim medijima pokušavaju da ga dehumanizuju i napadaju njegovu decu iznoseći brutalne laži, nisu dostojni ni ime da mu spomenu! To su nemerljive kategorije! Razlika je u rezultatima, časti i poštenju. Jer Miloš Vučević ima sve to, a oni ništa! Osuđujem svaku laž, svaku pretnju, svaku tešku reč, svaki pokušaj da udarom na Miloša Vučevića destabilizuju Srbiju. Naprotiv, samo ćete nas ojačati i učiniti da još jače zbijemo redove.