"Želim da objavim da je i poslednji, četvrti zahtev studenta ispunjen. Da podsetim građane Srbije, taj zahtev je bio da se poveća budžet za visoko školstvo za 20 odsto, to je 12 milijardi dinara. Želim da obavestim građane Srbije da smo mi taj novac i obezbedili kao ssto je predsednik Aleksandar Vučić i rekao", poručio je Mali na svom Instagramu.

On je dodao da vladi za to nije bio potreban rebalans budžeta i da je novac obezbeđen kroz preraspodelu bilansnog prostora.

"Dakle ispunili smo taj poslednji zahtev i obezbedili 12,01 milijardu dinara. Taj novac će se iskoristiti za smanjenje školarine za studente u iznosu od 50 odsto, za pokrivanje materijalnih troškova, za eventualno povećavanje plata za zaposlenima u visokom školstvu. To naravno zavisi upravo od profesora, dekana i rektora i studenata i ono što očekujem jeste da ćemo sesti u nekom trenutku i razgovarati o tačnoj preraspodeli tih sredstava koje smo obezbedili. Ali ono što je važno, to je da je taj četvrti zahtev ispunjen i da je 12,01 milijarda na raspolaganju u visokom školstvu, za preraspodelu ili za korišćenje, kao što je predsednik Vučić i obećao", kazao je Mali podsetivši da je prvi zahtev studenata bio objava dokumenta u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu i naglasio da je i to ispunjeno.