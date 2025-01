- Raspoloženje je onako, ljudi su ozbiljni, odgovorni. Trudimo se da pronađemo način za dijalog u društvu. Stranka je i pod ovakvim izazovima pokazala odgovornost, dokazala da funkcije nisu važne, već da je najvažnije pokazati odgovornost , kakvu je pokazao Miloš Vučević. To je razlika između SNS-a i svih ostalih stranaka u Srbiji, posebno stranaka koje su u opoziciji i koje su vršile vlast do 2012. godine, kada su se Srbiji dešavale razne nesreće, a niko nikada nije pokazao ni političku, ni moralnu, ni ljudsku odgovornost. Osećaj ponosa, odgovornosti i ozbiljnosti predominantan je u našoj stranci - rekla je na samom početku Ana Brnabić.

"Opozicija pokazuje neverovatnu neozbiljnost"

- Sada, kada je predsednik Vlade rekao da oseća veću odgovornost zbog incidenta koji se dogodio u Novom Sadu – jer je to grad iz kog dolazi, posebno jer se incident desio veče kada smo održali pres-konferenciju i još jednom pozvali na smirivanje tenzija i dijalog u društvu – on podnosi ostavku. A onda opozicija govori kako će ponovo da blokira Skupštinu. Kako i zašto? Da ne bismo mogli da konstatujemo ostavku predsednika Vlade? A zarad tog istog predsednika Vlade su blokirali sednicu kada se glasalo o budžetu. To je apsolutno odsustvo bilo kakve strategije i nepostojanje odgovornosti za dijalog u društvu - objasnila je.

- Ne vidim razlog zašto bi Aleksandar Vučić podnosio ostavku, s obzirom na to da čitava zemlja veruje da uživa u većinskoj podršci naroda. Takav potez bio bi ismevanje naroda, ponižavanje njegove volje i građana Republike Srbije, kao i samih demokratskih procesa. To je učinio Boris Tadić, verujući da će on doneti pobedu i izneti celu parlamentarnu listu, ali tada nije bilo nevladinih organizacija koje su se protivile tome. Zatim, on se ponovo kandidovao za mandat, što je bila prilična sprdnja sa državom. Tako je prošao na izborima jer narod nije glup. Vučić je ponudio nešto što je, u najboljem i najlepšem smislu, demokratski – da se ide na savetodavni referendum. Ako na tom referendumu narodna skupština smatra da treba da pokrene inicijativu za opoziv predsednika, on će podneti ostavku. Bez toga, takvi zahtevi su smešni. Čovek koji ima najveći legitimitet u zemlji ne može da uradi nešto takvo, jer bi to bilo igranje sa zemljom - dodala je ona.