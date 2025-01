"Da podsetim građane Srbije, taj zahtev je bio da se poveća budžet za visoko školstvo za 20 odsto, to je 12 milijardi dinara. Mi smo taj novac i obezbedili, kao što je predsednik Aleksandar Vučić i rekao. Dakle, ispunili smo taj poslednji zahtev i obezbedili novac koji će se iskoristiti za smanjenje školarine za studente u iznosu od 50 odsto, za pokrivanje materijalnih troškova, za eventualno povećavanje plata za zaposlene u visokom školstvu. To naravno zavisi upravo od profesora, dekana i rektora i studenata i ono što očekujem jeste da ćemo sesti u nekom trenutku i razgovarati o tačnoj preraspodeli tih sredstava koje smo obezbedili. Ali ono što je važno, to je da je taj četvrti zahtev ispunjen", kazao je Mali i podsetio da je prvi zahtev studenata bio objava dokumenata u vezi s padom nadstrešnice u Novom Sadu, naglasivši da je i to ispunjeno.