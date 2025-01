Slušaj vest

Poslanik Demokratske narodne partije u Skupštini Crne Gore i izvršni direktor NVU “Saradnja za budućnost-Crna Gora-Srbija-Republika Srpska”, Vladislav Bojović kazao je da udruženje na čijem je čelu snažno podržava rukovodstvo Republike Srbije u trenutku u kojem je ona izložena najnovijem pokušaju destabilizacije, očigledno i primarno u režiji ostataka “duboke države”, ubedljivo poražene na nedavnim izborima u SAD-u.

Bojović kaže da su u tom udruženju duboko svesni značaja političke stabilnosti za ekonomski razvoj i jačanje saradnje u našem regionu, svesni potrebe da se zaštiti pravo svake države da vodi nezavisnu i svojim interesima podređenu i posvećenu politiku i posebno polazeći od značaja očuvanja nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda, ma gde on živeo.

- Nemamo dilemu da na ovom najnovijem pokušaju destabilizacije i nasilnog preuzimanja vlasti u Srbiji rade i određene političke strukture i agenture iz regiona koje su dobro poznati neprijatelji Srbije i srpskog naroda, a koje evidentno ne mogu da podnesu činjenicu da je Srbija, uprkos svim izazovima, toliko ojačala i na unutrašnjem i na međunarodnom planu da može sebi priušti da vodi samostalnu i nezavisnu politiku, da sarađuje i gradi najbolje odnose sa svima koji to žele, vodeći pre svega računa o svojim interesima i interesima svog naroda - ističe Bojović, a kako prenosi "Borba.me" i nastavlja:

- Srbija je danas pod plaštom takozvanih studentskih protesta i bestidnom zloupotrebom velike tragedije u Novom Sadu izložena organizovanom napadu i nasrtaju određenih struktura koje deluju iz pozadine. Cilj je da se Srbija ponovo baci na kolena i potčini tuđim interesima. Cilj je da se ponovo u Srbiji instalira marionetska vlast koja bi bespogovorno i isključivo služila onim centrima moći koji su toliko puta dokazali da ne žele dobro srpskom narodu, a uz to bi služila i interesima uske grupe pojedinaca, sklonih svakoj vrsti izdaje, koji su već pokazali da Srbiju vole baš kao i Milo Đukanović Crnu Goru, koristeći je isključivo kao sredstvo za sopstveno bogaćenje, kroz formulu: zavadi, pa vladaj, pa je na kraju brutalno opljačkaj i oslabi do mere da postane beznačajna državolika tvorevina i na regionalnom i na globalnom planu.

Foto: Nemanja Nikolić

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Svako ko je imao priliku da u Srbiji živi ili boravi pogotovo od vremena ratova devedesetih, sankcija i bombardovanja pa do današnjih dana, može samo da konstatuje da je Srbija u pogledu uzdizanja, razvoja i napredovanja postala neprepoznatljiva zemlja od kada je odgovornost za liderstvo i rukovođenje preuzeo Aleksandar Vučić. I u pogledu izgradnje infrastrukture, nikad većeg ekonomskog rasta, realizovanih investicija koje su dolazile i sa istoka i sa zapada, obnove urušene i skoro pa ugašene privrede, pokretanja proizvodnje i otvaranja fabrika, drastičnog smanjenja nivoa nezaposlenosti, finansijske stabilnosti, energetske nezavisnosti… Ako neko misli da je to bilo lako i da je to mogao svako, zašto onda to nisu učinili prethodnici?

Posebno izdvajamo to koliko je urađeno i koliko se i danas posvećeno radi na afirmaciji slobodarske svesti i tradicije srpskog naroda, na očuvanju kulturnih i duhovnih vrednosti koje čine temelj njegovog identiteta, oživljavanju i izgradnji kulture sjećanja na sve velike srpske pobjede i na sva stratišta i stradanja srpskog naroda od različitih okupatora, fašista i nacista. I to nakon dugog perioda kada nam se nametao stav da su sve navedene vrednosti i događaji nešto čega kao narod treba da se odreknemo, da ih odbacimo, zaboravimo, pa čak i da ih se stidimo. Posebno poštujemo činjenicu da se rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem snažno suprotstavilo reviziji istorije koja je kao što znamo do njegovog dolaska bila u svom punom zamahu, uz udaranje žiga krivice srpskom narodu od strane onih koji nemaju ni najmanje pravo da nameću bilo kome bilo kakvu stigmatizaciju. Uz to, snažno podržavamo politiku Aleksandra Vučića posvećenu očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije, daljem jačanju i produbljivanju veza sa Republikom Srpskom i Crnom Gorom, kao i posvećenu brigu i podršku koju pruža srpskom narodu ma gde on živeo.

Pozicija i status današnje slobodne i nezavisne države Srbije mukotrpno je izboren uz kroz mudru, izbalansiranu i nacionalno odgovornu spoljnu politiku. Zbog toga bi po Srbiju i srpski narod bilo pogubno da navedenu poziciju koja je tako teško obezbeđena uruši autokolonijalna svest takozvane i samozvane građanske elite, koja je sigurni smo u ubedljivoj manjini, i onih osvedočenih neprijatelja srpskog naroda koji deluju iz pozadine.

Niko, pa ni sama vlast, ne poriče da u Srbiji postoje unutrašnji izazovi oličeni između ostalog u činjenici da su pojedinci zloupotrebili poverenje koje im je dato da, učestvujući sa pozicija odlučivanja, pomognu jačanje i razvoj Srbije, pa su zaboravivši zašto su tu gde jesu, postali obuzeti pohlepom i gramzivošću. Međutim, s druge strane, koliko god to nekome delovalo kao neutemeljena ili neozbiljna tvrdnja, moguće je da mi Srbi, koji raspadom zajedničke države, živimo u drugim državama u regionu i širom sveta bolje vidimo, koliko je Srbija napredovala i ojačala svoju poziciju i u regionu i u svetu, i koje joj sve opasnosti prete, negoli što to mogu da vide mnogi njeni građani. Od nekoga ko je bio za sve kriv i čija je privreda bila na kolenima, do nekoga ko je lider, ključni faktor i zamajac privrednog razvoja čitavog regiona.

Podržavajući politiku stabilnog ekonomskog razvoja Republike Srbije i njeno pravo da vodi nezavisnu politiku, upozoravamo da pritisci na Srbiju i srpski narod, kao i svi problemi i izazovi sa kojima se ona suočava, neće postati manji, već mogu samo biti veći, ukoliko se nasiljem, bez izbora i mimo demokratskih procedura instalira bilo čija marionetska vlast. Stoga je od najvišeg mogućeg značaja da se Srbija i srpski narod snažno suprotstave ovom scenariju i ne dozvole da se više ikada odreknu ni trunke slobode, državnog i nacionalnog dostojanstva, istorijske istine, prava na razvoj i napredovanje, našeg Svetog Save, naše trobojke, a samim tim i prava na postojanje. Svi Srbi ma gde živeli treba da budu svesni važnosti ovog možda i prelomnog trenutka za opstanak Srbije i srpskog naroda, očuvanje temeljnih nacionalnih vrednosti, nezavisne pozicije koja je teško obezbeđena i državotvorne slobode koja je teško osvojena - zaključuje se u saopštenju Vladislava Bojovića.

