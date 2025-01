Ako ćemo da budemo realni i mudri, studentski zahtevi su ispunjeni, naveo je on na početku svog obraćanja.

- U poslednje vreme se spominje konstantno rušenje predsednika, rušenje vlade, rušenje kuća. Ja čak smatram da kuća u Šilerovoj nije trebala da bude srušena, to je bilo jako glupo - istakao je, pa otkrio da je nakon što je izrazio svoj stav da su uslovi ispunjeni, dobio hiljadu poruka sa negativnim sadržajem:

- Posle objave mog storija, gde sam izrazio svoj stav da smatram da su uslovi ispunjeni, dobio sam hiljadu poruka sa izuzetno negativnim sadržajem. Jednostavno smatram da većina ovih ljudi zaista uopšte ne zna koji su uslovi. Zašto ne želim da učestvujem u rušenju predsednika? Pa iz prostog razloga što smatram da to ni malo nije mudro. A zašto nije mudro? Pa ne treba mnogo da tražimo primere. Evo nam komšija iz Crne Gore, pa pogledajte koji scenario oni proživljavaju trenutno. Molim vas da budemo mudri. Ovo što su naši studenti postigli do sada, to nikada niko nije uspeo. Zaista smatram jako velikim uspehom i smatram da studenti treba da proslave - poručio je putem video snimka Branko Babić.