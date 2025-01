"Mandat predsednika Vučića traje do 2027. U ovom protestu ne vidim ništa zbog čega bi taj mandat bio skraćen. Poslednji izbori pokazali su da ima snažnu podršku u društvu. Nedeljama pre ostavke premijera Vučevića, bilo je priče o rekonstrukciji vlade. Krucijalno je da ljudi hoće da vide pravdu, ljudi hoće da vide činjenice, ljudi hoće da vide adekvatnu istragu, ljudi žele da vide naučene lekcije iz te tragedije. Jasno je da je neko napravio grešku. Nešto je bilo pogrešno, javnost želi da zna šta. To može da smiri situaciju. Institucije moraju to da reše i da vlast garantuje da će biti kažnjenih. To ja vidim kao krucijalno. Ne vidim da će predsednik da ide bilo gde. Naprotiv. Vidim da ima institucionalnih rešenja. Zanimljivo je videti kako će studentski protesti, koji su nezavisni od političkih, uticati na političku scenu. Da li će izazvati bilo kakve promene, to je najzanimljivije pitanje kada govorimo o demokratskoj budućnosti Srbije.