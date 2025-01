- Mislim da je ovaj ugovor pozitivna strana, sindikati upravo rade ono što treba da rade, a to je borba za uslove rada za materijalna primanja, status ljudi koji se bave najvažnijim zanimanjem, a to je ta nastavnička. Dakle, oni ne bi trebalo da se bave fenomenom politike, već se time bave političke stranke koje se bore za vlast, a sindikati se po definiciji bave za uslove rada i poslovanja, upravo to ih razlikuje. Dobro je da su obe strane, iako je to jedna strana, naša strana, pregovarali i da je ta vrsta nerazumevanja i tromosti prevaziđena. Ovo treba biti model za sve vladine službe, ministarstva, svi službenici države moraju biti maksimalno proaktivni i da se bave poslom za koji ih je titulirala država. Prema tome, nema drugog i važnijeg posla za Ministarstvo prosvete osim da bude u učionicama, školama, da se bavi đacima, studentima, profesorima, osobljem u školama. Kod prosvetara, jedan generalni problem koji nije samo naš, već i svetski, a to je gubitak autoriteta profesora. Tu jedan deo snosimo mi sami učitelji, a sa druge pak strane, ova nova kultura, globalizacija, pa delom i država. To je nešto na čemu bi trebalo da se poradi. Srozavanje je krenulo sa ovim nesrećnim 90-tim godinama gde su bile generacije van škole, a drugi momenat je sama plata prosvetara. Mi nismo Japan, ali tamo učitelj ima platu kao univerzitetski profesor, a možda on ima i značaj veći od univerzitetskog profesora jer prva stepenica školovanja je najvažnija i ostavlja najveći pečat.