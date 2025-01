"Podneo sam ostavku zbog razloga koji su me naveli da takvu odluku donesem. Nakon konsultacija sa predsednikom, mojom porodicom, saradnicima, gradonačelnikom Đurićem, saopštio sam javnosti da je to moja neopoziva odluka. Nadam se da moja odluka pomogne da se smire tenzije i da kada se dese neke stvari snose se odluke po objektivnoj odgovornosti. To je kap koja je prelila čašu. Mnogo toga se dešavalo", rekao je Vučević.