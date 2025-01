„Naša nacionalna filozofija je da se Srbija nalazi iznad podela između Istoka i Zapada. Ugostili smo desetine hiljada izbeglica iz Ukrajine i Rusije, pružili smo im finansijsku podršku i radne dozvole. Zato bi se predsednici Tramp i Putin veoma ugodno osećali da se sastanu u Beogradu. To je ideja predsednika Vučića, koji je jedan od retkih lidera koji razgovara sa svima u rusko-ukrajinskom sukobu“, naveo je šef srpske diplomatije.

„Branimo princip očuvanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ali smo veoma zahvalni Rusiji što je uvek podržavala suverenitet Srbije nad celokupnom svojom istorijskom teritorijom. Ova diplomatska pozicija je takođe i stav Ukrajinaca. Srbija je vojno neutralna, i želimo da obnovimo tradicionalnu politiku koja je bila karakteristična za Jugoslaviju nakon njenog raskida sa Staljinom 1948. godine. Beograd treba ponovo da postane most između Istoka i Zapada“, naglasio je on.

„Nikada nećemo zaboraviti šta je Francuska učinila za nas tokom Prvog svetskog rata. Beograd je jedina evropska prestonica koja u svom centru ima spomenik zahvalnosti Francuskoj. Istorijske veze između Francuza i Srba su neuporedive. Danas francuske kompanije grade beogradski metro i upravljaju našim aerodromom, čija je aktivnost u poslednjih sedam godina učetvorostručena. Kada smo odlučili da diversifikujemo našu vojnu opremu, obratili smo se Francuskoj. Odnos između predsednika Vučića i Makrona je posebno blizak. Računamo na Francusku da nam pomogne u našem projektu pridruživanja Evropskoj uniji. Smatramo da ćemo do kraja 2026. godine završiti sve reforme koje Brisel zahteva“, nabrojao je Đurić.

Na pitanje šta sada mora da se promeni u Srbiji, s obzirom na proteste koji su doveli do ostavke premijera, a počeli su nakon urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je 15 ljudi poginulo, Đurić je rekao da je tragedija koja je u novembru zadesila Novi Sad potresla celo društvo do temelja i da, bez obzira na političku ili ideološku pripadnost, svi žele da se dođe do uzroka i odgovornih.