Sorensen je od 2006. do 2010. godine bio lični predstavnik u Beogradu tadašnjeg visokog predstavnika EU, a službovao je i u Prištini, Skoplju i Sarajevu. U Prištini je od 2001. do 2002. godine bio viši savetnik specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN u Prištini, a od 2002. do 2006. godine obavljao je funkciju potpredsednika Stuba IV (Obnova i ekonomski razvoj) Unmika.