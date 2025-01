Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani obratili su se danas na Poslovnom forumu Srbija-Italija, koji organizuje Privredna komora Srbije uz podršku Ambasade Italije i italijanske Agencije za trgovinu (ITA).

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića

Predsednik Vučić je rekao da je srećan što su italijanski prijatelji tu, i da mu je žao što će Đorđa Meloni doći tek za nekoliko nedelja.

- Tek kada izaberemo vladu. Naše odnose ne može da poremeti niko i ništa. A vama gospodine Tajani beskrajno hvala što ste ovde, i kada imamo problema u regionu. Kada nije jednostavno, Antonio Tajani je prvi koji pozove telefonom, prvi dođe u Beograd, i uvek na najbolji mogući način ukaže na prijateljstvo Italije - kazao je on.

Aleksandar Vučić Foto: Kurir Televizija

Nabrojao je poslovne uspehe Srbije, i naglasio da naše dve zemlje rade na velikom broju zajedničkih projekata.

- Mi sada moramo da stavimo novi fokus na tehnologije i inovacije, naučnu saradnju, energetsku tranziciju, fizičku i digitalnu infrastrukturu. Današnji forum pokazuje koliki je interes i domaćih i stranih kompanija. Kada kažemo da nam je Italija značajan partner, ja moram to da objasnim - italijanske kompanije ovde zapošljavaju 24.000 ljudi! Mi znamo da smo mi jedna trećina robne razmene Italije sa Zapadnim Balkanom, ali mi želimo da naš udeo bude mnogo veći - kazao je predsednik.

Zahvalio se Tajaniju na iskrenoj i potpunoj podršci Srbiji na evropskom putu.

- Italija nikada nije tražila dovoljan razlog da pronađe zamerke Srbiji, već je uvek istinski i iskreno pružala podršku Srbiji. To naša zemlja mora da pamti. Vaša današnja objava da ćete podržati Ekspo u Srbiji je za nas od izvanrednog značaja! To je za nas više od specijalizovane izložbe. To je više od sporta, omladine i muzike. To je za nas presek svega što ćemo uraditi i što smo uradili. To je promena lica Srbije, čuvanje mira i stabilnosti u regionu, pokazatelj sveukupnog napretka. Svega onoga što ćemo da uradimo u naredne dve i po godine - kazao je Vučić.

Podsetio je da je Srbija prvi put u istoriji dostigla investicioni rejting.

- Neki bi se radovali da ga izgubimo, ali srpska ekonomija stoji odlično. Šta god bilo ko govorio o politici, to se neće ni rušiti ni srušiti tokom noći. Mi želimo sa italijanskim kompanijama koje posluju modernije, i koje su ispred nas, da naučimo o mnogim stvarima. Da vidimo kako bolje da zaštitimo životnu sredinu, kako da ojačamo IKT sektor, kako da uradimo sve u skraćivanju lanca snabdevanja - rekao je predsednik.

Aleksandar Vučić Foto: Kurir Televizija

Naglasio je da italijanske privrednike ovde čekaju dobro organizovani timovi, kako bi što pre rešili sve probleme, ovde uložili, ali i zaradili novac.

- Što se naših kompanija tiče, koje hoće da ulažu u Italiji, imaće odličan poslovni ambijent, ali i podršku naših tela. Za kraj, kada izaberemo novu vladu, iskreno se nadam poseti predsednici vlade Đorđe Meloni. A vama hvala dragi prijatelji što ste došli, želim vam da se osećate kao kod svoje kuće. Poštovanje i ljubav građana Srbije imaćete uvek. Živelo prijateljstvo Srbije i Italije - zaključio je predsednik.

Obraćanje Antonia Tajanija

Ministar spoljnih poslova Antonio Tajani kaže da je počastvovan time što je ponovo u Beogradu.

- 2023. godine održan je veliki forum preduzetnika u Beogradu, to je bio ogroman uspeh. Potom je u maju bio forum u Trstu, a kada sam prvi put bio u bilateralnoj poseti ovde, organizovan je sličan susret, i to je znak velikog prijateljstva između Italije i Srbije. Pristustvo italijanskih preduzeća u Srbiji nije samo privredna ekonomska poruka, već je to poruka prijateljstva - kazao je on.

Posebno se zahvalio predsedniku Vučiću, koji je posvetio mnogo pažnje jačanju privrednih odnosa Srbije i Italije.

Antonio Tajani Foto: Kurir Televizija

- Odnosi sežu zaista daleko, i na Krfu, tokom Prvog svetskog rata, italijanski vojnici su dobili veliku pomoć od srpske vojske. To prijateljstvo se odražava na svim poljima. I na polju fudbala. Kao navijač Juventusa, moram reći da imam simpatije za Srbiju i sa ovog stanovišta - kazao je Tajani.

Naglasio je da Srbija i Italija sarađuju u mnogim oblastima, i da je važno da se jačaju veze između Beograda i Trsta.

- Trst je na neki način evropska luka, a i najbliži je Balkanu. Ja volim da kažem da se Italija uvek nalazi na prvoj liniji zemalja koje podržavaju ulazak Srbije u zajednicu evropskih naroda. Za to se zalažemo dugo, i nadam se da će se na tržištu EU što pre naći i srpska preduzeća. To je najbogatije tržište, i želim da i vaša preduzeća postanu deo tog internog tržišta - rekao je šef italijanske diplomatije.

Dodao je da će brzo biti doneta odluka o učešću Italije na Ekspu, i naglašava da se nada još jačoj saradnji.

Antonio Tajani Foto: Kurir Televizija

- Još jednom želim da naglasim da su Beograd i Srbije za nas ključni faktori za bezbednost u regiji. Srbija sa drugim zemljama Zapadnog Balkana nije mogla da stupi u EU u tom trenutku, ali mi želimo da vas primimo što je pre moguće u porodicu zemalja koje čine EU. To je obaveza italijanske vlade, i to je naša istorijska obaveza. To želim da naglasim ovde, u prisustvu predsednika Vučića - kazao je on.

Ovaj forum treba da bude još jedan tas na vagi konstantne politike približavanja Srbije i Italije, naglašava Tajani.

- Vama želim mir i bezbednost, a činjenica je i da naši vojnici čuvaju svetinje koje su ugrožene. Tu smo da donesemo mir. Došao sam ovde da donesem jedan pozitivan znak prijateljstva, i siguran sam da će srpski preduzetnici znati da ovo sve iskoriste, a i da će i italijanski preduzetnici iskoristiti ovo na dobit i srpskih i italijanskih preduzeća - rekao je šef italijanske diplomatije.

Obraćanje Marka Čadeža

Konferenciju otvara predsednik PKS Marko Čadež, koji je pozdravio okupljene, i rekao da su ekonomske veze Srbije i Italije jake, i da nisu više samo bitne brojke, već i ljudi i inovacije.

- Ovde se ideje pretvaraju u partnerstvo. Kako da zajedno postanemo lideri u zelenoj tranziciji. Sve su to teme na koje danas tražimo odgovore, i što možemo da učinimo mogućem. Na današnjem forumu imamo više od 500 učesnika, od toga je 350 iz Italije - kazao je on.

Marko Čadež Foto: Kurir Televizija

Čadež kaže da imamo mnogo kompanija iz Italije i Srbije na ovom forumu, i da će jedna od glavnih tema biti logističke veze.

- Imajte u vidu novu sve veću luku u Trstu, i koridor 10. To su važne teme za naše kompanije koje izvoze. Biće i jedan forum o finansijama i mogućnosti finansiranja vaših poslova. Tu je i ministar Siniša Mali, i svi će se baviti kako da vama privrednicima obezbedimo pristup finansijama, kako da lako i brzo uradite ono što planirate - kazao je on.

Tri okrugla stola

U okviru foruma biće održana i tri sektorska okrugla stola na kojima će učestvovati eksperti iz Srbije i Italije.

Tema prvog okruglog stola biće cirkularna ekonomija i energetska tranzicija, drugog održiva poljoprivreda i industrija 5.0, dok će se na trećem okruglom stolu razgovarati o fizičkoj i digitalnoj infrastrukturi.

Cilj poslovnog foruma jeste da se investitorima predstave aktuelni projekti radi daljih ulaganja u ove oblasti i da se otvori konstruktivna diskusija između predstavnika struke, kompanija i donosilaca odluka.

