Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednik Saveta ministara i ministar spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonio Tajani obratili su se javnosti nakon bilateralnog sastanka.

- Hvala na poseti, ugostili smo 350 italijanskih kompanija danas u Srbiji, ponasan sam na to. Italija je prijatelj Srbije - rekao je predsednik na početku obraćanja. Kad god je bilo teško Tajani je bio prvi koji bi pozvao telefonom i pozivao na mir, uvek je bio uz Srbiju. Zahvalan sam predsednici vlade Meloni na njenom odnosu prema našoj zemlji, zbog pada vlade u Srbiji nije mogla sada da dođe, očekujem je u narednim nedeljama čim vladu budemo izabrali. Imali smo dobar bilateralni razgovor, od političkih, do analize situacije na geopolitičkoj sceni, do toga kako da dalje unapređujemo naše odnose - kazao je Vučić.

Foto: screenshot Video Plus

On je naglasio da je zahvalan Italiji zbog čuvanja srpskih manastira na KiM, i ističe da smo uvek sa njihovim oficirima imali dobru saradnju.

- Mislim da je od velikog značaja što smo pričali o regionalnim pitanjima. Uvek smo imali podršku Italije, verujem da ćemo je imati i ubuduće. Otvoreno sam govorio i o prilikama u zemlji, govorio sam i o protestima, i građanskim i studentskim. Rekao sam koliko dugo smatramo da su ispunjeni zahtevi, da pozivamo na dijalog. Uzdržavamo se od sile, sve radimo demokratski, i uvek sam spreman da čujem drugačija mišljenja - rekao je predsednik.

Dodaje da ćemo čuvati mir i stabilnost u Srbiji, i kaže da sa Italijom imamo odlične odnose.

- Malo ko u svetu ima tako dobre odnose sa Trampovom administracijom, i znam da ćemo imati podršku od njih. Po pitanjima kao što su sankcije kompanijama, mi imamo još 15 dana, ta pitanja moramo da rešimo. Prenesite moje srdačne pozdrave Đorđi Meloni. I ja želim da ukažem na izuzetnu ulogu vašeg ambasadora Luke Gorija. On je ostavio dubok pečat istinskog prijateljstva, ljubavi i saradnje. Mi bismo najviše voleli kada biste ga ostavili još jedno 10-15 godina, ali znam da je to nemoguće - rekao je on.

Antonio Tajani je zahvalio predsedniku Vučiću i rečima koje je uputio Italiji.

- Ovde smo danas za treći po redu poslovni forum između Italije i Srbije. Nadam se i ubeđen sam da će bilateralni samit sa Beogradom moći što pre da se održi, što će nam omogućiti da dodatno razvijemo saradnju u različitim sektorima. Moje saučešće za tragediju u Novom Sadu. Odnosi naših zemalja su jako pozitivni, i na ekonomskom i političkom planu. Mi želimo da Srbija što pre uđe u EU. Smatramo da je Balkan prioritet naše politike. Cilj je da imamo stabilan region, ali i mogućnost da proširimo naše interno tržište, i da na tom tržištu budu zemlje koje nisu odmah ušle u EU - kazao je Tajani.

Foto: Kurir Televizija

Rekao je da će se 10. februara Kaja Kalas i Marta Kos sastati sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana, i da će to biti još jedna prilika da se potvrdi posvećenost integracijama.

- Pričali smo i o važnosti mira, situaciji u svetu. Moramo imati dobre transatlantske odnose, za Italiju je to prioritet. Mislim da je to od velikog značaja i za Srbiju. Mi Italijani želimo da sarađujemo sa novom američkom administracijom, i Italija može da bude portparol i jedan most između SAD i Evrope, posebno posle sastanka premijerke Melno i Trampa. Predsednik Vučić mi je pričao o internoj situaciji u Srbiji, mi to pratimo sa velikom pažnjom. Naravno, nije na nama da se mešamo u posla druge zemlje. Ali se slažem sa onime što je rekao predsednik Vučić, da u svakom slučaju mora doći do dijaloga, i da ni sa jedne strane ne sme doći do nasilja, ni sa strane studenata. Dijalog isključuje nasilje, i nadam se da će Srbija kao zemlja u nekom kratkom roku rešiti tu situaciju - kazao je Tajani.

Tajani naglašava da će dijalog pobediti, i da je bitno da se mladi saslušaju, ali i da mladi moraju saslušati druge.

- Nama je svima potrebno da ovaj region bude stabilan. Veoma je bitno da veze između Beograda i Italije budu što jače, pre svega preko luke u Trstu. I na kraju, kao što je rekao predsednik Vučić, Italija će učestvovati na Ekspu, to ja danas najavljujem. Stići će i zvanična potvrda italijanske vlade, tako da mislim da je to važno da kažem - rekao je on.

Odgovori na pitanja novinara

Tajani kaže da Italija nije u ratu sa Rusijom, ali da će braniti pravo Ukrajine da bude slobodna.

- Srbija je bliža teritorijalno tom konfliktu nego mi, ali ne mislim da postoji bilo kakav rizik za naša preduzeća u Ukrajini. Postoji 200 kompanija koje i dalje rade u Rusiji. Dakle naše kompanije znaju da rade i u teškim trenucima. Inače ne bi bili četvrta izvozna sila u svetu - rekao je on.

Naglasio je iznad svega da je Srbija odlična zemlja za ulaganje, i da je bezbedna.

- Nadam se miru naravno, rešenju situacije i na Bliskom istoku. Moramo uraditi sve što je u našoj moći da se uspostavi mir. Naši karabinjeri će biti poslati u Gazu, tu će biti poslata evropska misija. Tamo će raditi isto ono što rade naši vojnici na KiM - kazao je Tajani.

Vučić kaže da preko 90 odsto italijanskih kompanija koje su uložile u Srbiju bi ponovo to uradile.

Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče internih stvari, svaka zemlja ih ima. Od 2014. godine mi 7 ili 8 meseci svake godine smo imali demonstracije na ulicama. Nekada je to bilo zbog kovida, kada je upadano u Skupštinu, onda Srbija protiv nasilja, nekada protiv Beograda na vodi, kada su pričali da ćemo uništiti grad. Uvek postoje razlozi za demonstracije. Za razliku od nekih zemalja u Evropi, mi se ponašamo kao demokratska zemlja i nikada ne primenjujemo silu. Za razliku od prethodnih vlasti, koje su ubile čoveka koji je bio u koloni pored mene, i nikada se nisu ni izvinili - rekao je predsednik.

Naglašava da snažno prihvata sve ideje mladih u Srbiji, i da se žestoko bori protiv korupcije, a to će i nastaviti da radi.

- Što se tiče korupcije, nastavićemo da je istražujemo i borimo se protiv nje. Moram da kažem i da je za nas od izuzetnog značaja da zemlja sačuva stabilnost, da ide u dobrom smeru, uprkos željama mnogih da se izgube investicije. Mi smo prošle godine bili šampioni u privlačenju investicija, nekih pet milijardi. I tok se neki bore da spuste kreditni rejting Srbije, ja ću se tome snažno suprotstaviti, boriti za radna mesta i našu ekonomiju. Što se tiče krize vlade, ustavni okviri su jasni. Kada sledeće nedelje bude sednica skupštine biće konstatovana ostavka premijera, i od tada imamo 30 dana da izaberemo novu vladu. Ako ne obezbedimo većinu, idemo na izbore, i znate kako to ide. Narod donosi odluku, a glas naroda je glas Boga - rekao je predsednik.

Na pitanje o članstvu Srbije u EU, Tajani kaže da to može biti i pre 2030. godine, na šta se Vučić zahvalio na tome.

- Što se tiče Vlade, polako da se konstatuje ostavka, pa onda idemo dalje. Neka vrsta dijaloga sa profesorima sa fakulteta će krenuti sledeće nedelje, to je važno za celo naše društvo. Večeras ćemo da vidimo, neki najavljuju kako će Fič da nam obori rejting, i raduju se tome. E ja radim suprotno, ja žalim one koji se raduju neuspesima Srbije. Hvala Republici Italiji, jedva čekam da ugostimo Đorđu Meloni, hvala najlepše - kazao je predsednik na kraju obraćanja.

VUČIĆ I TAJANI