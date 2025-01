Uz to, javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Branko Stamenković potvrdio je da će Javno tužilaštvo u skladu sa odlukom predsednika Srbije Aleksandra Vučića o pomilovanju 13 osoba od krivičnog gonjenja odmah po prijemu obustaviti krivično gonjenje prema njima.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Čedomir Backović, državni sekretar u ministarstvu pravde, Nebojša Krstić, marketinški stručnjak i Predrag Lacmanović, programski direktor agencije "Faktor plus".

- Srbija je godinama hendikepirana kada je u pitanju razvoj demokratije jer je godinama bila nedemokratska zemlja i hodala u pogrešnom pravcu. Mi sada učimo demokratiju u večernjoj školi i pokušavamo da nadoknadimo ono što smo propustili. To je teško posebno zato što su ostale države već u fazi postdemokratskog društva - kaže Backović.

On je po pitanju studenata rekao da pored toga što nisu svi složni u protestima, naveo je i da to nije kompletna omladina Srbije, već je to omladina Srbije koja je upisala fakultet, dok postoji i ona omladina koja se odlučila da radi: