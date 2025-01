- Kad su Rusi od nas tražili da otmemo evropske firme zato što su oni u sukobu sa EU? Nikada. Vi ste od Rusije uvek čuli principijelan stav - nemojte ući u NATO, to je za nas neprijateljstvo, tu nema rasprave. EU, uvek su govorili - to je vaš izbor, imate pravo na to, mi vam nudimo BRIKS. Saradnja sa SAD - sarađujte sa Amerikom, Kinom, sa bilo kim. Nikada nije bilo ni razgovora na tu temu. Ali vi sa druge strane stalno čujete - ako budete sa Rusijom nećete ući u EU, ako budete sarađivali sa Rusima mi ćemo vam uvesti sankcije. Nikada niste to mogli da čujete sa druge strane."