Građevinski fakultet uporno ćuti, a Kurir i dalje istražuje ko od profesora tog fakulteta učestvuje u grupi zaduženoj za evaluaciju ispunjenosti studentskih zahteva. Pitanja koja dekanu i drugim profesorima danima postavljamo ostala su bez odgovora, a u međuvremenu smo došli do novih informacija.

A veoma je važno i od javnog značaja da svi budemo upoznati s tim činjenicama. Kurir naglašava da u evaluaciji dokumenata od strane stručnjaka nema ništa sporno, naprotiv. To je pozitivno. Ono što je nepoznato je ključ po kojem se to rade, kao i nepoznanica ko od struke to radi.