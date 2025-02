- Pa nikada nikome nije palo na pamet da sruši državu zbog toga, da preuzme vlast bez izbora. Šta to znači? Desi se neka nesreća i to nekom daje za pravo da preuzme vlast bez izbora. Onda ćemo da otimamo vlast jedni od drugih u zavisnosti od toga ko je jači ili u zavisnosti od toga šta se desilo. Pa to je kraj države, onda je to anarhija, to nije demokratija, to nije uređen sistem. To nije društvo, to je skup nekih pojedinaca ili grupa koji međusobno rade ko šta hoće - rekao je Vučević.