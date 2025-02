Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ističe da policija nema nikakvih interesa da dolazi do bilo kakvih sukoba tokom studentskih protesta i da policija želi kontakt sa onima sa druge strane koji organizuju proteste da bi upravo sprečili potencijalne incidente.

Ističe da bi velika šteta bila ako bi se studentski zahtevi pokazali kao politički, jer bi se tada izgubila autentičnost pokreta.

Kada je reč o današnjem protestu u Novom Sadu, Dačić kaže da je jedino važno da sve prođe mirno.

- Pozivam sve da to bude mirno u Novom Sadu, to je jedino što očekujem i jedino što me zanima - kaže ministar Dačić za Pink.

Neprijavljeni skupovi

Ministar Dačić je istakao da se policija se o skupovima i protestima informiše preko društvenih mreža.

- Juče smo imali jedan jako komplikovan dan. Izgubio se običaj da se prijavljuju skupovi, juče smo imali 37 blokada u Beogradu, a policija se o tome informiše putem društvenih mreža. Imali smo te pozitivne iskorake kao što je šetnja do Novog Sada, i onda mi znamo sa čime raspolažemo da bismo organizovali život. Za njima ide saobraćajna policija, pa vatrogasci, pa cisterna sa vodom. Desi se neka nesreća i unutar same te kolone, imali smo i intervencije Hitne pomoći. Mislim da je sa obe strane u interesu da to bude prijavljeno. Na primer juče uopšte nismo znali da će biti okupljanje kod Instituta za mentalno zdravlje - kaže Dačić.

Foto: screenshot pink tv

Ministar je istakao da je u interesu policije da sve protekne mirno tokom studentskih blokada.

- Mi ništa nećemo da zabranjujemo, drugo oni neće da se potpišu da ne bi snosili odgovornost. Nama je u interesu da svuda to protekne mirno. Mi hoćemo da doprinesemo miru, mi treba da osudimo svaki pokušaj koji ide ka zaoštravanju odnosa i građanskog sukoba. Mi nismo imali do sada nijednu intervenciju. U početku je bilo napada na objekte u kojima su bili policajci i na kordone policije koji su štitili neke objekte. Imajući u vidu studentske zahteve predsednik je pomilovao ljude protiv kojih su podnete krivične prijave i to je jedan korak ka pomirenju - kaže Dačić i dodaje:

- Ovo se nama ne dešava prvi put. Srbija je jaka onoliko koliko je jedinstvena i koliko nije posvađana. Ne mislim da je interes bilo koga da dođe do građanskog rata, već je interes svih da se sačuva mir i politika je i izmišljena da se svi sukobi rešavaju mirno - kaže Dačić.

Sprečeno da suzavac bude bačen na studente na Autokomandi

Na kraju je pozvao na miran skup danas u Novom Sadu i istakao da je od velike pomoći to što su redari počeli da sarađuju sa policijom.