- Nikada ne mogu da razumem niti opravdam blokade mostova, da neko pravi navodno proslavu Dana grada tako što blokira taj isti grad. Pošto će tamo biti i oni koji su se protivili izgradnji mostova, a danas se gradi dodatna 3 mosta. Za mene to ima težu simboliku, podseća me na odvajanje Vojvodine od Srbije. Ne želim da budem deo toga. Mogu da vam kažem potpuno pouzdano, Goran Ješić i Borislav Novaković direktno organizuju i pripremaju organizovanje incidenata danas. Fingiraju da SNS pravi kontramiting, a ja vam kao predsednik stranke, kažem da niko iz SNS nema šta da traži na blokadama. I kažem jasno i glasno simpatizerima stranke, nemojte ni da se približavate tamo. Onima koji predstavnjaju studente, skrećem pažnju da ne dozvole opozicionim liderima da iz zloupotrebe. Ponavljam, Goran Ješić i Borislav Novaković pripremaju nekoliko mladića sa crnim kapuljačama, fantomkama, da bi to sa pripremljenim tekstom izašlo na tajkunskim medijima.