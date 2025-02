- Nije ništa preterano strašno, ali antisrpska opozicija i ProGlas pokušavaju da izazovu obojenu revoluciju. Revoluciju zla i krvi, i to zabrinjava. Ne bi Ljiljana Smajlović bez razloga upozorila na mogućnost građanskog rata. Oni žele najmanje da izazovu 5. oktobar, to sanjaju i žele, i situacija je ozbiljna. Cilj hibridnog rata je da se izazove haos na ulicama. Oni hoće provokacijama da izazovu reakciju, kao što je nedopustivo ono što se dogodilo u Novom Sadu. Četvorica mladića su reagovali neadekvatno i nedopustivo. Neko ko vrši krivično delo, ne možete ga vi sprečavati drugim krivičnim delom, udaranjem automobilima - kazao je Bakarec.

On je ukazao na ulogu stranih obaveštajnih službi, i dodaje da su britanski agenti na protestima u Srbiji.

- Setite se samo protesta Žutih prsluka u Francuskoj, to je bilo 10 puta ekstremnije. I da napravim paralelu, naša policija i naša vlast su majka svih. Maze i paze sve, a u Francuskoj je 20 ljudi izgubilo oko od gumenih metaka! Gazili su ih konjima, psima, vodenim topovima! Niko u EU nije ni "a" rekao - naglasio je Bakarec.

Šešelj kaže da država nije postupila kako treba, i da prvi protest u Novom Sadu nisu predvodili studenti već antisrpska opozicija, i da je tada došlo do ponižavanja policije.

- Tada je trebalo policija da reaguje, kada im skidaju šlemove i vizire, otimaju pendreke i rukavice, i tada je policija morala da reaguje. Tada bi batine dobili ovaj Ješić, pa onaj što je doveo "gov*aru" pred Gradsku kuću, pa Marinika Tepić, Dinko Šakić i ostali. Ne može se baviti politikom neko ko ima opasnu dijagnozu psihijatrijsku. Tada je to trebalo razjuriti, a režim je pokazao da je mekan - tvrdi Šešelj.

On tvrdi da postoji idolizacija studenata u Srbiji, i da je to počelo kada je uhapšen Vuk Drašković.

- Tada je Mićunović išao u studenski grad da pokrene studente. Štampali su im posebne postere tada, i šta se onda desilo? Onda su socijalisti počeli da hvale studente, a oni pravili šou na Terazijama. Ja sam se pojavio tamo, i prkosno govorio, niko nije smeo da me napadne. Šta su to studenti - zapitao je bivši predsednik SRS.

Dušan Janjić je rekao da se on drži principa svi su u pravu, i on kaže da su studentski zahtevi detalji, a da je đavo u detaljima.

- Ne mogu se ispuniti u potpunosti. Ovo što se sada dešava je nastajalo tokom protesta u doba kovida. Kada ih je policija rasterala. To je kontinuitet. Među studentima ima vrlo iskusnih boraca, aktivni mirovni otpor kako se to kaže. Ja tu vidim generalno kao jednu fazu gde kriza postaje vrlo ozbiljna. Opozicija traži svoje priključke, iniciraju neke akcije. Ovo sa studentima, i pridruživanje sindikata, stvara nešto što bih ja nazvao horizontalnim strukturama. Iza toga ima politike, ali trenutna njihova prednost je mobilizaciona moć, koju nemaju ProGlas i intelektualci - rekao je Janjić.

- 96' ste imali studentski pokret koji je bio mnogo amsovniji od ovog, sada tu sinhronizaciju nemate. Imate novi model koji je preuzet od Hrvatske. Psotoji čudna razlika između studenata u blokladi i profesora u blokadi. Videli ste da su nakon rektorskog kolegijuma beogradskih univerziteta, zanimljiv momenat, studenti su isukani mač pobune, a profesori su neko ko tu pobunu treba da ili smiri, ili podstakne dalje. Preuzeli su politčku inicjativu kada je reč o zapletu. Sva četiri zahteva su ispunili iz vlasti, a sad se stvalja na teret druga strana zašto je smisleno ići u štrajk. Profesori mogu da se suoče sa tim da neko počne da primenjuje zahtev o radu. Neće ovo trajati dve godine, a vlast ima parlament još dve godine. Može da im promeni pravila igre. Što se tiče studentata, njih će pokušati da politički istrumentalizuju, da ih vežu za prelaznu vladu, što je takođe raspad solidarnosti 89'. Ako studenti prihvate tu priču o prelaznoj vladi, imamo potpunu politizaciju protesta. Ako se to desi, nemate više autentično studnetski pokret.

Većina dekana i rektor složili su se da je krajnje vreme da se situacija smiri, došlo se do ideje da kao peti zahtev bude to da se oformi ekspertska vlada, a o tome koji je to termin govorio je Šešelj: