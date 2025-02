Slušaj vest

Studentski protest u Srbiji se trenutno nalazi pred raskrsnicom. Iako su zahtevi ispunjeni, predstavnici opozicije, pre svega Dragan Đilas, Marinika Tepić, Srđan Milivojević, Dinko Gruhonjić, Goran Ješić i Borislav Novaković, pokušavaju da nametnu svoju antisrpsku agendu, protest "gurnu" u političke vode, a Srbiju pretvore u slabu državu poput Crne Gore danas.

Sa druge strane, studenti, koji tokom blokada nisu polagali ispite i nisu odlazili na nastavu, u toj situaciji bi jedini bili na gubitku, dok bi gorepomenuti predstavnici opozicije bili jedini dobitnici.

Da li će profesori pokazati da su dorasli funkciji i očuvati autonomiju fakulteta, ili će je žrtvovati i dozvoliti mešanje u dnevno politička dešavanja i korišćenje studentske energije za jačanje političkih aktera, govore gosti specijalne emisije "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziji - prof. dr Vojislav Šešelj, politički analitičari Dušan Janjić i Dejan Vuk Stanković, i narodni poslanik Nebojša Bakarec.

Foto: Kurir Televizija

Bakarec kaže da je bezbednosna situacija ozbiljna, i da je ovo "najjači udar na državu od kada je antisrpska opozicija pokrenula proteste".

- Nije ništa preterano strašno, ali antisrpska opozicija i ProGlas pokušavaju da izazovu obojenu revoluciju. Revoluciju zla i krvi, i to zabrinjava. Ne bi Ljiljana Smajlović bez razloga upozorila na mogućnost građanskog rata. Oni žele najmanje da izazovu 5. oktobar, to sanjaju i žele, i situacija je ozbiljna. Cilj hibridnog rata je da se izazove haos na ulicama. Oni hoće provokacijama da izazovu reakciju, kao što je nedopustivo ono što se dogodilo u Novom Sadu. Četvorica mladića su reagovali neadekvatno i nedopustivo. Neko ko vrši krivično delo, ne možete ga vi sprečavati drugim krivičnim delom, udaranjem automobilima - kazao je Bakarec.

On je ukazao na ulogu stranih obaveštajnih službi, i dodaje da su britanski agenti na protestima u Srbiji.

- Setite se samo protesta Žutih prsluka u Francuskoj, to je bilo 10 puta ekstremnije. I da napravim paralelu, naša policija i naša vlast su majka svih. Maze i paze sve, a u Francuskoj je 20 ljudi izgubilo oko od gumenih metaka! Gazili su ih konjima, psima, vodenim topovima! Niko u EU nije ni "a" rekao - naglasio je Bakarec.

Šešelj kaže da država nije postupila kako treba, i da prvi protest u Novom Sadu nisu predvodili studenti već antisrpska opozicija, i da je tada došlo do ponižavanja policije.

Foto: Kurir Televizija

- Tada je trebalo policija da reaguje, kada im skidaju šlemove i vizire, otimaju pendreke i rukavice, i tada je policija morala da reaguje. Tada bi batine dobili ovaj Ješić, pa onaj što je doveo "gov*aru" pred Gradsku kuću, pa Marinika Tepić, Dinko Šakić i ostali. Ne može se baviti politikom neko ko ima opasnu dijagnozu psihijatrijsku. Tada je to trebalo razjuriti, a režim je pokazao da je mekan - tvrdi Šešelj.

On tvrdi da postoji idolizacija studenata u Srbiji, i da je to počelo kada je uhapšen Vuk Drašković.

- Tada je Mićunović išao u studenski grad da pokrene studente. Štampali su im posebne postere tada, i šta se onda desilo? Onda su socijalisti počeli da hvale studente, a oni pravili šou na Terazijama. Ja sam se pojavio tamo, i prkosno govorio, niko nije smeo da me napadne. Šta su to studenti - zapitao je bivši predsednik SRS.

Dušan Janjić je rekao da se on drži principa svi su u pravu, i on kaže da su studentski zahtevi detalji, a da je đavo u detaljima.

- Ne mogu se ispuniti u potpunosti. Ovo što se sada dešava je nastajalo tokom protesta u doba kovida. Kada ih je policija rasterala. To je kontinuitet. Među studentima ima vrlo iskusnih boraca, aktivni mirovni otpor kako se to kaže. Ja tu vidim generalno kao jednu fazu gde kriza postaje vrlo ozbiljna. Opozicija traži svoje priključke, iniciraju neke akcije. Ovo sa studentima, i pridruživanje sindikata, stvara nešto što bih ja nazvao horizontalnim strukturama. Iza toga ima politike, ali trenutna njihova prednost je mobilizaciona moć, koju nemaju ProGlas i intelektualci - rekao je Janjić.

Foto: Kurir Televizija

On kaže da stalno slušamo o hibridnom ratu kolektivnog zapada, i zatražio je da konačno vidimo dokaze za to.

- Slažem se sa Vojom, da je neadekvatna reakcija države i političkog vođstva, i da postaje sve neadekvatnija - kaže politički analitičar.

Dejan Vuk Stanković kaže da je ovo policentričan pokret, i kaže da su 1996-1997. godine bili jasni politički ciljevi.

- Imali ste tada studentski pokret koji je bio mnogo masovniji. Sada nema sinhronizacije takve, ali ima jednog novog modela, koji je preuzet iz Hrvatske, te Blokadne kuharice, ali liči i na Solidarnost iz Poljske, što kaže Dušan Janjić. Ali svi zaboravljaju da je poljski pokret trajao osam godina - kaže on.

Kaže da postoji i čudna koordinacija između profesora i studenata, i da se profesori postavljaju kao verifikatori ispunjenosti zahteva.

- Kažu posle onog kolegijuma da su formirani stručni timovi. To je sada zanimljiv momenat. Studenti su isukani mač pobune, a profesori su neko ko treba ili da je smiri, ili da je podstakne dalje. Očigledno da je vlast kada je ispunila zahteve preuzela političku inicijativu. Sva četiri zahteva su ispunili, i teret dokazivanja stavljaju na ovu drugu stranu. Pazite, vi rektorski kolegijum možete čitati na dva načina. Kako da izađemo iz ovoga, pa decu koju su zapalili moraju da vrate u klupe. Što neće biti lako, osetili su bunt. Kada deci date da idu u školu, oni neće da idu u školu. A profesori se suočavaju sa time da neko počne da primenjuje zakon o radu. Vlast može da promeni pravila igre, kao Zakon o univerzitetu. Pored šargarepe, uvek postoji i štap. Studente će pokušati da instrumentalizuju, da ih vežu za prelaznu vladu. Ako se to desi onda imate politički pokret, nema više autentičnosti studentskog pokreta. I onda ide ravan novih pregovora, što će osetiti novi premijer najverovatnije - kaže on.

Foto: Kurir Televizija

Šešelj je rekao da nije mogao sebi da dođe kada je video da je jedna tačka dogovora prosvetnih sindikata i države to da su jubilarne nagrade duplo veće za one koji su članovi sindikata od onih koji nisu.

- Znate ko je sada najistaknutiji među ovim profesorima srednjih škola. Upravo oni koje su vrbovali strani izdavači! To je bio ulaz stranih kompanija među naše profesore. Ranije smo imali Zavod za izdavanje udžbenika, a on sada životari. A sada, da li je moguć građanski rat? Ja mislim da nije, dok se ne uključe zapadne sile. Jedan razlog je to da su nam potkupljeni svi policijski generali, svi osim Gurija. Dobili su milionske iznose. I policija u autu. Ne igrajmo se našom policijom, da kažu na kraju da im je dosta svega, i da neće niko da ih ponižava. Policija mora biti neprikosnovena. Ne sme da tuče nekoga ko leži na zemlji, ali ne sme da dozvoli da je neko ponižava - kaže on.

Bakarec naglašava da je potreban racionalan pristup, i kaže da je dovoljno pogledati kako se još od 2017. godine država nosila sa protestima.

- Nikada nismo imali situaciju kao u Francuskoj ili SAD, da to potpuno eskalira. Ili kao kada Tadić nije mogao da iskontroliše ono što se dešavalo tokom gej parade. Policija zna šta može da istrpi. Najekstremnija tačka je bila 2020. godine, kada se pojavilo u noći 5.000 ljudi zbog lažne vesti koju je plasirala opozicija. Njih 600 su napali policiju, jednom policajcu su slomili obe noge. Ovi što su ponižavali policiju sada u Novom Sadu, Dragana Rakić i takvi, oni su ponizili samo sebe. Šta je bitnije, stabilnost države, ili da se izazove još gora reakcija - rekao je narodni poslanik.

On dodaje da niko ne priča o velikom pobedama, kao što je rast investicionog rejtinga, i podseća da su plate i penzije duplo veće u odnosu na 2012. godinu.

- Građani hoće da Srbija u ovoj godini ne bude druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi, nego prva - kazao je Bakarec.

Gosti se slažu da mnogi pokušavaju da se "nakače" na studenski protest, a Šešelj je rekao da su prozapadne političke partije "otpisane".

Foto: Kurir Televizija

- Na njih niko ne računa. Oni mogu poslužiti kao topovsko meso za neku destruktivnu aktivnost. Zapad traži novu političku partiju, to će verovatno biti ProGlas. I onda će zahtevati da se sve ostale stranke stope u tu jednu. Zapad shvata i da ne mogu sada da obore Vučića. Oni žele tu jednu jaku partiju da oslabe Vučića i pritisnu ga da ih primi u koaliciju, i da ona ima velikog upliva u Vladi. Mislim da će na tome insistirati. Ovim studentima, koji ne razmišljaju ni o čemu, ne pada na pamet da problematizuju ulogu Dinka Gruhonjića - kaže Šešelj.

Janjić ističe da parlamentarne opozicione stranke ne razumeju šta se dešava, i da se osećaju nesigurno.

- Nastaje novi igrač, proizvešće ozbiljne promene. To je jedna vrsta socijalno-političkog pokreta. To je usmereno na sadašnju vlast, da se opredeli. Evo i u Brusu je predsednik Vučić, moraš i svoje aktiviste i simpatizere pozivati na mir. Sve je dublja podela među ljudima. Ne treba incidentima jačati taj pokret. Ovde nije bilo mrtvih, ali maltene, kao u planirano vreme. Mi imamo forenzičare, nadziremo ovu situaciju koja je vanredna situacija. Mi ćemo početkom marta izaći sa izveštajem da li je bilo kršenja, ovde nije proglašeno vanredno stanje, ali su pravljene neke greške kao da je proglašeno. Ovde građanskog rata neće biti, krajnje rešenje će biti nastajanje jednog političkog pokreta. Taj pokret sada ne računa sa svim ovim strankama. U ovom momentu, vi imate tako ozbiljna restrukturiranja u sindikatima. Sindikati su izgubili poverenje članova, pošto ih smatraju korumpiranim. Ova odluka o jubilarnim nagradama, koju je pomenuo Šešelj, je ubila sindikate - kazao je on.

Politički analitičar je rekao da vladajuća koalicija treba da prestane sa igrom oko izbora, i da napravi vladu.