"Uprkos činjenici da zbog složenih političkih okolnosti, u cilju očuvanja bezbednosti i sigurnosti svih građana, ne organizujemo svečanu proslavu, danas je 1. februar, Dan grada Novog Sada, praznik koji simbolizuje multikulturalnost i viševekovnu tradiciju tolerancije i zajedništva. Budući da su danas u potpunoj blokadi sva tri gradska mosta, Varadinski most, Žeželjev most i Most slobode, izuzetno je važno da sačuvamo mir, stabilnost i duh međusobnog poštovanja. Da sačuvamo naš grad i bezbednost svih građana", naveo je Đurić u saopštenju.