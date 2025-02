- Polako se okuplja veliki broj studenata. Pored nas su upravo sada prošli motoristi, kao i veliki broj ljudi koji se okuplja kod kampusa, a koji će krenuti i do mostova. Blokiraće tri mosta, jedan je Varadinski, Žeželjev, a poslednji koji će biti blokiran 24 sata je Most slobode. Na društvenim mrežama pojavile su se pojedine dezinformacije gde SNS poziva sve svoje pristalice da dođu na most, a to je krenulo od jedne instagram stranice. Predsednik SNS-a je ovo demantovao, nema potrebe da se dalje diže panika.