- Ima jedan potez koji je režim povukao u poslednje vreme, a sa kojim se ja potpuno slažem. Dobro je što su prepolovili cenu studiranja, ja sam zaprepašćen kada sam video koliko je do sada koštalo studiranje na univerzitetima Beograda. Profesori i dekani su imali samostalnost da odlučuju o tome. Autonomija se tiče nastave i ispita, ne sme niko da se meša nastavniku u to kako će držati predavanje i kako će ispitivati studente. To je trebalo mngo ranije uraditi - započeo je Šešelj.

- Ja dok sam bio profesor, dok me Đinđić nije izbacio sa Pravnog fakulteta, tamo su se svi udžbenici prodavali po veoma skupim cenama. Đinđić me je ucenjivao da ja uđem u Vladu Srbije. Insistirao je da mi radikali uđemo u Vladu, hteo je mene posebno. Rekao mi je da je njihov glavni cilj da me uvuku i da budem sa njima. Đinđić je to hteo kako bi ostao bez opozicije, socijalisti su bili obezglavljeni, mi bi bili u Vladi. Ja nisam popuštao, a onda me je izbacio sa fakulteta i napravio drugu uslugu. Ja odem mirno u Hag, ne razmišljajući koliko mi je ostalo neodržanih predavanja i neodržanih ispita. Delio sam studnetima besplatno udžbenike i literaturu, a zamrzeli su me skoro svi profesori na fakultetu. Oni stalno dizali cene,a ja besplatno delio, režim to ništa nije kontrolisao.