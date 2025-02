Ovi incidenti ukazuju na dublje probleme polarizacije u društvu, gde se političke razlike sve češće izražavaju kroz govor mržnje i pretnje nasiljem. U takvom okruženju, ključno je prepoznati osnovne razloge koji su doveli do ovakve polarizacije i raditi na njihovom prevazilaženju kroz dijalog, jačanje institucija i promociju kulture tolerancije i međusobnog poštovanja. Gosti emisije " Puls Srbije vikend " koja se emituje na Kurir televiziji Sandra Božić, potpredsednica Skupštine Vojvodine, Radiša Roskić, advokat, Nađa Tulić, psiholog i Danijela Vujičić, narodni poslanik, govorili su na ovu temu i osvrnuli se na potencijalna rešenja situacije koja svakog dana preti da eksalira.

- Neko nam podriva državu iznutra, koristeći mlade ljude kao svojevrsni štit. Predsednik je jasno stavio do znanja da su svi njihovi zahtevi ispunjeni, ali sada postavljam pitanje – da li oni uopšte znaju šta je državno uređenje? Ovo ne vodi ničemu, a situacija se prenosi na društvene mreže, porodice i roditeljske grupe. Društvo se dublje deli, a predsednik je, uprkos svemu, pokazao posvećenost dijalogu. Verujem da je razgovor jedini način da prevaziđemo ove podele - rekla je Vujičić.

- Anksioznost u narodu je porasla do te mere da se negativan sadržaj neprestano gomila i sada bukti kao bure baruta. Potrebno je vrlo malo da situacija eskalira i preraste u ozbiljan društveni sukob. Svaka reč, svaki vid nasilja može biti iskra koja će sve zapaliti - objasnila je Tulić.

- Sigurna sam da će sledeći zahtev biti prelazna ili ekspertska vlada, ali do toga neće doći . Ovaj društveni fenomen nastao je u kontekstu globalne krize, ratova i svega što smo preživeli u pandemiji. Ovo nije ništa novo - rekla je Božić.

Vujičić je istakla da nijedna vlast do sada nije dala opoziciji toliki medijski prostor kao što je to slučaj danas.

- Mediji pod njihovom kontrolom su agresivni, njihova retorika je oštra, ali i pored toga, oni se predstavljaju kao žrtve. Sloboda govora podrazumeva odgovornost za svaku izgovorenu reč. Ugasili su deo vaše profesije, a sada to pokušavaju da prenesu i na društvo - istakla je Vujičić.

- Reči su moćno oružje. One mogu inicirati sukobe i podele, ali i ujediniti ljude. U Srbiji ne postoji jedna i druga Srbija, već jedna država sa mnoštvom različitih društava. Ključ rešenja je u pronalaženju zajedničkog imenitelja, a sigurna sam da je to ljubav prema Srbiji - poručila je Tulić.

On je istakao da je pretnja upućena Božićevoj ozbiljan pokazatelj koliko je društvo zatrovano.

Božić je detaljno opisala kako doživljava pretnje koje joj se upućuju i kakav osećaj nesigurnosti one izazivaju, ne samo kod nje, već i kod njenih kolega i porodice.

"RAZMIŠLJAM DA ZATRAŽIM PROCENU UGROŽENOSTI SVOJE BEZBEDNOSTI" Božić otvorila dušu za Kurir nakon gnusnih pretnji "šišanjem i vešanjem": Nećete me zaustaviti! Izvor: Kurir televizija

- Postalo je legitimno da me neko doživljava kao lopova, kriminalca, ženu lakog morala. Svako dobija legitimitet da me dehumanizuje, a onda postaje prihvatljivo da me neko na ulici fizički napadne. Takve stvari ne smemo da dozvolimo - poručila je Božić.