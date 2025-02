"Jedina logična stvar je da se sada u Srbiji, nakon ostavke premijera Miloša Vučevića, izabere nova vlada. Opozicija je protiv novih izbora, a nisu želeli ni da prihvate referendum o poverenju predsedniku koji je predložio upravo šef države Aleksandar Vučić. Parlamentarna većina je izuzetno stabilna, tako da ne vidim neizvesnost oko formiranja vlade. U državi moraju da postoje kontinuitet i stabilnost, a to je sposobna da obezbedi samo legitimna vlast. Zbog svega što nam predstoji, mnogobrojnih započetih projekta kao što je Ekspo, Srbija mora da ostane stabilna."

Opozicija predlaže "ekspertsku" ili prelaznu vladu. Koliko bi to u ovom trenutku bilo dobro rešenje za Srbiju?

- Mi smo još posle 5. oktobra, sa sve G17 plus, videli šta znači takva vlada jer su nam upropastili zemlju, sve rasprodali strancima, ugasili domaće banke, terali preduzeća u minus, pa u stečaj... Njihova šteta bankama ne može da se popravi ni nakon 25 godina. Pa setite se samo obećanja da će građani dobiti 1.000 evra! Ma, sve je bila laž. Političke partije su tu da se bore na političkom terenu, legitimno izabrani političari su ti koji su dobili najveće poverenje naroda i donose odluke, a eksperti su tu da savetuju i daju mišljenje.

- To je pitanje pre svega za dekane, pa i profesore koji moraju da obezbede da 95 odsto studenata polaže ispite, a da li će ostali da štrajkuju ili izlaze na izbore, to je već njihovo pravo. Takođe, pa ne može na medicini, biologiji ili hemiji da se uči samo iz knjiga, već je potrebna praksa i laboratorije kojih nema već nekoliko meseci, što je nenadoknadivo. Školuju generacije koje znaju da naprave krov, ali ne i temelje, jer kada se učilo o temeljima, nije bilo nastave! Pa nije kriterijum za ocenu da li si me podržao u blokadama, nego koliko znaš! Ti isti ljudi sutra treba nekog da leče, nešto da projektuju... Dekani moraju da sednu i kažu kako će otpočeti dijalog, oni moraju da razgovaraju s predstavnicima države. Mora da se izađe iz skrivalice, ne mogu kao nojevi da zabijaju glavu u zemlju. Neka kažu s kim žele da razgovaraju. Pa moraju da razgovaraju i s Ministarstvom finansija da se vidi kako će da se potroši tih 104 miliona koje su dobili. Pa i nakon rata ljudi sednu, dogovore se i potpišu mirovni sporazum, a kamoli nakon protesta ili blokada.