- Počastvovana sam što sam član Srpske napredne stranke i mislim da smo uradili mnogo dobrih stvari za Srbiju i to je razlika između nas u SNS-u i svih ostalih - rekla je Brnabić.

- Svakako da postoje i loše stvari ali smo takođe stranka koja ume da sluša da razume i da ume da se menja i to je još jedna razlika između nas u SNS-u i svih ostalih - kaže Brnabić dodajući da im je Srbija na prvom mestu.

On je rekla da u u ovim izazovnim vremenima kada su učestali napadi i spolja i iznutra misli da je važno da objasne ljudima šta su sve postigli i šta nameravaju tek da urade, ali takođe i da slušaju i da se menjaju.

- I to je ono što je predsednik Vučić radio u poslednjih 48 sati u Rasinskom okrugu on je sedeo sam sa ljudima i slušao i dobre i loše stvari i odgovarao i borio se - rekla je Brnabić.

To dosta govori o njoj, o nama govore rezultati, dodala je Brnabić.

- Zanimljivo je da su to sve ljudi koji su i ranije pokušavali da zloupotrebe druge tragedije kao što je onaj monstruozan događaj u Ribnikaru, kada su oni pokušavali da preuzmu proteste Srbija protiv nasilja koji su zaista započeli kao jedan osećaj građanski i bunt, osećaj tuge, potreba za zajedništvom i empatijom - rekla je Brnabić.

Dodaje da su oni tada registrovali udruženje 'Srbija protiv nasilja' i da je to udruženje registrovala Demokratska Stranka i to u jednoj kafani sa nazivom 'Estrada'.

- Kada su oni preuzeli to je sve propalo i vi vidite tu ljude kao što je Marinika Tepić koja je preuzela i deo studenskih protesta i koja je rekla da roditelji nemaju tapiju na bol. Imate Biljanu Stojković koja se proslavila sa žaljenjem uz pesmu Makarena ispred Skupštine takođe kao izraz tuge i empatije. To su sad ti ljudi na čelu sa Draganom Đilasom i Draganom Šolakom. I to je velika sramota - rekla je Brnabić.