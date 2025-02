U atmosferi u kojoj su politički protivnici potpuno suprotstavljeni, zaboravlja se osnovna činjenica, svi su građani iste zemlje, o čemu govore i gosti specijalne emisije "Puls Srbije vikend".

Politička i društvena kriza u Srbiji dostiže novu tačku ključanja, a postavlja se pitanje, da li postoji izlaz iz ove situacije? Duboke podele među građanima, oštra retorika političkih aktera i sve izraženija netrpeljivost između suprotstavljenih strana ukazuju na to da je potreban hitan i ozbiljan dijalog. Međutim, ko bi mogao da preuzme ulogu posrednika i da pokuša da premosti jaz koji se godinama produbljuje?

S druge strane, protesti studenata i blokade univerziteta pokazuju da se u političku dinamiku uključuje i mlađa generacija, oni koji su odrasli uz digitalne tehnologije i društvene mreže. Među učesnicima blokada nalaze se i vernici i ateisti, i politički neopredeljeni i oni sa jasno definisanim stavovima. Kako im se približiti, kako ih razumeti i kako sa njima uspostaviti dijalog?

U atmosferi u kojoj su politički protivnici potpuno suprotstavljeni, zaboravlja se osnovna činjenica, svi su građani iste zemlje, o čemu govore i gosti specijalne emisije "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrovićkoja se emituje na Kurir televiziji - Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma, Čedomir Antić, istoričar, Dragan Vujičić, novinar i Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost.

Obrknežev dao je svoj komentar o tome kako je protekla noć u Novom Sadu, odnosno noć tokom blokade Mosta Slobode koja je još uvek u toku:

- Sigurno je da je grad tokom dana neminovno bio skroz blokiran. Kada govorimo o tom danu, bilo je dosta građana koji su došli iz Boegrada, a kada sam sagledao celu tu njihovu agendu, a pogotovo za danas, da će se održati građanski plenum, mislim da to prerasta u građanski protest, ali ovekovečeno je sve sa govorima koji su bili sinoć. Od prijatelja koji podržavaju sve to, dosta sam čuo da su bili mnogo razočarani što se tiče govornika. Kao da je pola njih uvezeno iz Proglasa, a pola sa N1 i Nove S. Ivan Ivanović i Zoran Kesić bili su potpuno izviždani. Vest od sinoć je da plenum studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu ne podržava blokadu Mosta slobode u Novom Sadu. Dolazimo do polarizacije unutar njih samih. Ako govorimo o njima, bitno je da određena grupa studenata polako uviđa kojim putem idu.

Koju vrstu zloupotrebe studenata je uočio Čedomir Antić:

- Plenum nije predviđen našim zakonima i protestima. Nekoliko puta sam obavešten o aktivnostima plenuma, a od mog dekana sam obavešten i da podržavam studente. To je posledica mnogo čega. Profesori ne treba da predvode studente, već da budu posvećeni predavanjima i da daju neki primer. Međutim, u situaciji gde je obustvaljen rad fakulteta, red je da se pitaju profesori. Što se tiče Građevinskog fakulteta, oni ne žele da otkriju ljude koji učestvuju u toj komisiji.

Da je u pitanju "klasična obojena revolucija", istakao je Vujičić:

- Ovo je takođe i test inteligencije nacije. Šire se neke stvari za koje smo mislili da nikada neće biti moguće. Ovo je zahtev da studenti naprave Vladu, suludo zvuči, ali suluda je bila i Ukrajina i Kovid. Ekspertska, odnosno studentska Vlada nije nemoguća stvar. Ovi ljudi, patrijarh Porfirije je rekao, to su dve različiite realnosti. U digitalnom prostoru, one se šire. Napravili smo dva plemena, dva tribala imamo. Studenti su glavni i odgovorni urednici svog digitalnog pejzaža, a imamo i vlast koja se služi tim.

Vuletić je rekao svoje mišljenje na temu govornika i o tome koliko dobrog oni mogu doneti studentima u blokadi:

- Milsim da su oni potpuno nebitni. Vredi podsetiti zašto se ljudi danima skupljaju, slažem se da je to test inteligencije. Da li ćemo da dozvolimo da u raznim studijama skrenemo pažnju i fokus sa onoga od čega je ovo sve krenulo? Nameće se elementarna greška, sve je skretanje pažnje sa najosnovnije stvari. Studenti mogu da odigraju revolucionarnu ulogu u društvenom dijalogu, mogu da za okruglim sotlom zahtevati i od opozicije i od vlasti da reše problem sa NIS-om, te će tad početi ispunjenje njihovih zahteva - rekao je on i dodao:

- Podržavam plenume jer je ovde obesmišljen svaki vid demokratije. Kako oni mogu da razgovaraju sa nekom drugom stranom, ako misle da je njihova metoda nasilje? Ne kažem da je neko naredio da se to radi, nego je naše društvo već decenijama u kulturnom obrascu nasilja.

Obrknežev se nadovezao na Vuletićeve reči:

- NIS je jedan ozbiljan problem koji niko ne spominje. Ako govorimo o njemu, šref koordinacionog tela jeste Miloš Vučević, a šta ćemo sa time kada je on sada premijer u ostavci? Jako je bitno razgvarati, šta ako se desi da se stvarno uvedu sankcije? Niko o tome ne govori i ne razmišlja. Ovo je odlična prilka za naše društvo da razmislimo. Sa druge strane, problem je i to što je Srpska lista imala ozbiljnih problema što se tiče kandidovanja. Pogledajte sam region, u Crnoj Gori počeklo je ono što se dešava i kod nas. Dodik takođe ima problem. Koliko ste jaki u unutrašnjosti, toliko će se odgurnuti i ka spoljašnosti.

Antić je upitan o politici incidenata koja se smatra udarom na našu državu, te i na koji način on to tumači:

- Pre svega, kada govorimo o protestima, mi smo šampioni u odnosu na susedne zemlje. Čudno je da uputstvo kako se vodi protest uzimamo od zemlje koja ga nikad nije imala. Uveren sam da su motivi studenata većinom ispravni. Imali smo pet ili šest godina ne donošenja budžeta u parlamentu. Od vremena kneza Mihajla, ove se raspravljalo o budžetu. Imali smo situaciju da dolaze ljudi sa Kosova i da slušaju o traktorima, umesto da razgovaraju o problemima. Ovo za mene nisu protesti, već blokade. U početku je bio totalitarni pokret koji je namestnuo studnetima zahteve i zato su oni sada ovako nejasni. Ako niste spremni da se borite za demokratiju, to je jako teško onda - rekao je on, a sa druge strane istakao:

- Narod je podeljen kao jabuka, rekao bih da je druga strana možda i brojnija. Opoziciono mišljenje je pokazalo snagu, ali nisu se profilisali za sve ovo vreme. Osuđujem gonjenje Marinike Tepić sa ulica, ona ima pravo da izađe na ulicu. Predsednik Srbije bi trebalo sada da počne da razmišlja i o svom nasleđu.

Vujičić se takođe osvrnuo na Vuletićeve reči, ali je poželeo da podseti i na ono što je izgovorio patrijarh srpski Porfirije:

- Patrijarh Porfirije je rekao to što je zasmetalo studentima, da su to dva univerzuma. Rekao je i drugu rečenicu, a to je "Biće kako mi odlučimo!". Ono što hoću da kažem, gospodine Vuletiću, kada govorimo o Evropi, moramo da govorimo o adresi. Mi smo deo Evrope, ne možemo pobeći od nje, mi smo tu. Da se rešimo NIS-a, to je glupost. Ne možemo da uradimo ništa trenutno sa njim u ovoj karnevalskoj atmosferi - rekao je, na šta se Vuletić nadovezao:

- U parlamentu Srbije, prvi korak treba da bude rešavanje NIS-a, a onda sledeći ka Evropskoj uniji, najjasniji korak mogući. Za Kosovsko pitanje mogu da odgovorim odmah.

Antić se dotakao pojma pravde koji je objasnio na sledeći način:

- Početkom 20. veka u Kijevu je ubijen jedan dečak. Odradila se potraga za tim ko je izvršio ubistvo, a antisemitski krugovi smislili su da je to uradio stariji čovek, samac i jevrejin. Počeli su strašni pogromi, govorili su da je to nešto što se dešava uzgred, a da oni žele pravdu. Mi nikada nismo živeli bolje nego u 21. veku, više nam ništa nije važno osim života.

Vuletić kaže:

- Nisam čuo ni od koga da su rekli da se odustaje od Evropske unije, nisam čuo ni od najvećeg broja opozicionih političara koji su u parlamentu Srbije. Oni su dužni da nam objasne kako misle da nas odvedu u nju ako nisu spremni da prihvate da otvaraju poglavlje 35. u kojem se nalaze briselski i ohridski aneks. Srbija mora da prihvati i ovo oko NIS-a ako neželi sama sebe da uništi.

Kako se približiti novojoj generaciji koja spada u glavne aktere ovih protesta i blokada, otkrio je Antić:

- Ne možemo da kažemo da li je reč baš o celoj generaciji. zanimljivo je da je njhova politizovanost vrlo niska. Ja redovno kada naiđem na blokadu stojim sa njima, niko me ne prepoznaje. Niko osim mojih studenata. Meni je drago što su politički aktivni, ali žao mi je što je to niska politizovanost.

Zašto naš narod nikako ne može da shvati da su obe strane građani jedne zemlje, da ne mogu nestati ni jedni ni drugi i da na kraju mora doći do dijaloga, pitanje je na koje je odgovorio Obrknežev:

- Taman kada krećete da podižete zemlju, odjednom skrećete. Trošite mnogo energije, pogotovo vremena, a na kraju svega toga, opet krenete sa tim pravcem sa kojim ste i na početku. Srbija je od 2012. godina stekla svoj pravac - rekao je on, te se osvrnuo na novu temu:

- Moram da pročitam portal Autonomija koji drži Dinko Gruhonjić. Juče je objavio naslov gde deli hor na onaj iz Vojvodine i iz Srbije. Neverovatna je stvar da je na Al Džaziri rečeno da je neko govorio na vojvođanskom jeziku - napomenuo je, na šta se Vuletić nadovezao:

- Učitavate čoveku nešto što nije tačno, on to nije rekao.

Obrknežev kaže:

- Gospodin Vuletić je rekao kako nije za to da se Marinika Tepić izbacuje sa protesta, ali onda se postavlja pitanje zašto Dinko Gruhonjić nije izopšten? On je prihvatljiviji nego Marinika jer je profesor?

Vujičić je napomenuo da je najvažnije u ovom trenutku da se đaci vrate u školske klupe:

- Oni moraju da idu u školu i tu nema nikakvog zareza. Studenti kako odluče, meni bi bilo žao da izgubim godinu. Veliki deo njih je takav da se teško školuje.

Vuletić je izneo kritiku na račun velikog broja pojavljivanja Vojislava Šešelja u raznim medijima prethodnih dana, te je istakao kako je potpuno neprimereno mišljenje koje on javno iznosi kada su u pitanju aktuelne studentske blokade:

- Njemu je u interesu da se situacija ne smiri. On kada šalje takve poruke, mnogo je više od formalne politike. Njegovu politiku vode 90 posto političkih organizacija, na ovaj ili onaj način.

- Niko normalan ne želi pogibiju na ulici i da dođe do eksplozije nezadovoljstva. Prema mom uverenju, potrebno je formirati kompromisnu Vladu koja bi omogućila i nulte izbore. Mogao bi da se da određeni rok da se ti izbori omoguće. Ako do toga ne dođe, bojim se da će studenti krenuti u osipanje. Insistira se na apsolutnoj obustavi nastave, to deluje fenomenalno u smislu jedinstva, ali kada krene da se osipa, to onda brzo ide. Ja sam protiv toga da jedna generacija bude ponižena.

