"Puno mi je srce što smo večeras svi ovde. Dođu nekada ta luda vremena, tamn oblaci, pojave se i čudni ljudi. Ali, postoji nešto što je sigurno - da će sve to proći. Ono što je za nas najvažnije, jeste da sačuvamo Srbiju kao državu. Nama je država napadnuta, nije ovo pitanje neke stranke, mandata. Ovo što nam se dešava prethodna tri meseca, a nema nikakve veze sa tragedijom, pošto nije delovalo da tuguju, već je bio karneval, šala", naveo je Vučević i dodao:

"Nažalost, imali smo i druge tragedije, pa niko ništa slično nije radio. Da vas podsetim, neće mi zameriti moj prijatelj koji je pretrpeo velike gubitke tada, 1. aprila sedam mladih u diskoteci je izgubilo život zbog požara. Šestog maja su bili zakazani izbori, na 35 dana pred izbore se desila tragedija. Niko nije ništa ružno rekao, niko nije pozvao na proteste. Niko nije napao Gradsku kuću, blokirao mostove. Uzgred, tada nismo imali tri mosta u Novom Sadu. Žeželjev most im je trebalo 16 godina da ga naprave. Nama je blokada simbol za rušenje mostova. Mostovi povezuju, građeni su da spoje dve obale. Mostovi uvek imaju simboliku da čovek savlada prepreku, da ne narušava prirodu, a da ljudi budu povezani. Kakva uopšte može biti politika da treba sve da stane. Sećate se tih eksperata, tad su bili G17, sad su Proglas. Sećate se Dinkićeve akcije 1.000 evra NIS-a, a dan počnete da morate da pogledate kursnu listu. A 13 godina već niko ne gleda kursnu listu".

"Uvek se gradi od narodnih para. One su i ranije postojale, samo što ne znamo šta bi tada sa narodnim parama i šta se sa njima radilo. Niko od nas ne živi u snovima da kaže da teku med i mleko, ali mnoge stvari moramo da menjamo. Ima puno ljudi koji misle da mora nešto da se uradi da društvo bude pravičnije i bolje. To je lekovito, ne treba bežati od toga. Ne mislim da su svi koji su na protestima zlonamerni, mislim da tamo ima čestitih ljudi. Ali, neće studenti da idu u prelaznu vladu, nećete videti nijednog studenta da bude ministar, ali će se pojaviti sudija Majić ili Bjelogrlić, koji je snimio samo stotine filmova i serija pod diktatorskim režimom Vučića".

"Uvek iz neke boce proba da izađe duh i priča o drugačijem akcentu, kulturi i da nas na neki način razdvaja od ostalog dela našeg naroda. Čujete Dinka Gruhonjića i studentkinju Milu Pajić, koja se ne bavi učenjem već politikom. Moraju stvari da se postave čisto i jasno. Niko više ne spominje tu tragediju, nego je karneval, zabava i blokada. Zato vas iz Žablja, Čuruga, Gospođinaca hoću da zamolim da se ne plašite nikoga i ničega. Siguran sam da ovo što radi Aleksandar Vučić je najbolje za Srbiju, zato što zna kako se vodi drava, maestralno vodi državu u međunarodnom prostoru, za što je dans 27 država manje priznavanja tzv. nezavisne države Kosova. I vi i ja, svi mi zajedno, sada više nego ikada moramo da radimo, da zasučemo rukave. To vam je kao o onoj basni o mravima i cvrčku. Mi moramo da budemo mravi koji rade. Mi moramo da radimo i za njih, i njima plate i penzije moraju da rastu. Oni koji protestuju žive pet puta bolje nego što su živeli. Nisu oni ni gladni ni bosi. Nema pomeranja, odstupanja od naše politike. Verujte u sebe, vaše ljude. Nemoj se sklanjati pred gorima. Vlast se može dobiti samo na izborima. Biće i mora da bude jedino kako narod kaže".

"Revolucija je opasna stvar, to nije demokratski put, to je nasilno oteto, a ono što je oteto uvek je prokleto. Neće Dinko Gruhonjić reći šta će biti sa Vojvodinom, narod će se pitati gde je Vojvodina. Vojvodina je u Srbiji - bila, jeste i biće. Znamo mi i ko smo i šta smo, ko su nam očevi i majke, bake i deke. Zapisano je u knjigama i dušama. Džaba to radite, pružićemo najjači politički otpor. Mesto joj je da bude u Srbiji", zaključio je Miloš Vučević.