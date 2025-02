- Oni to plaćaju, imaju medije, strance i ljude koji to podržavaju, imate slike kako se to dešava i u Slovačkoj. Jasno vam je da to ide iz jednog centra, ili neka bivša administracija, ili neki centar moći koji su sproveli obojenu revoluciju 2000. godine - kazao je Jovanov.

- Stvorila se atmosfera da oni dignu glavu i kažu 'oni su pali, oni su gotovi, sad ću ja malo da promenim stranu'. E pa gospodo, malo ste se prevarili. Predsednik je rekao da nema prelazne vlade. Da vidite u Skupštini na šta to liči, Milivojević i Jovanović traže u sav glas. Ali ja to nisam video u studentskim zahtevima? Ko je njih za to ovlastio? Toga nema. Ali razgovora, kompromisa, da čujemo ljude koji su možda nezadovoljni, to ćemo da radimo. I ostaje nam važan posao za budućnost. Da radimo, da se trudimo, da ispravimo to što su posvađali roditelje i decu, to ćemo morati da nađemo način da prevaziđemo. To će biti vraški teško - ocenio je Jovanov i dodao da nam ovakvo zlo ni okupatori nisu radili.