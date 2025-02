- Kada govorimo o krizi legitimiteta institucija, društvenoj polarizaciji koja traje, neosporno je da smo u političkoj krizi. Imamo problem sa kredibilitetom institucija i to što se građani sve više pridružuju studentima. Pitam se da li će protesti dovesti do demokratizacije društva i principa koji moraju da važe za sve vlasti - kaže Stojiljković.

On kaže i da je predsednik doneo neke odluke koje nisu na njemu da donese po Ustavu, pa kaže da želi da Ustav ponovo dobije svoju težinu i da svi mediji, institucije pa i građani preuzmu uloge koje im pripadaju.

- Ovo su situacije koje su se dugo taložile i dovele do svega ovoga. Politička kriza bi morala da znači da vlast nema kredibilitet i podršku, ali ako pogledate sprovedena istraživanja vidite da je podrška aktuelnoj vlasti u veoma sličnim procentima kao što je to bilo na izborima.

On navodi i da su političke opcije u takvoj situaciji da ni opozicija nea podršku od studenata, već su studenti zasebna priča koja insistira na svojim zahtevima za koje Grubešić kaže da su sada ispunjeni:

- Postavlja se pitanje, kako će se situacija razvijati jer u jednom trenutku mora doći do političke artikulacije. Na protestu u Novom Sadu je i došlo do političke artikulacije jer su počeli da se oglašavaju predstavnici nevladinih organizacija i medij akoji se predstavljaju kao govornici i pokušavaju da artikulišu proteste i uzmu politički poen.

Stojanović kaže da on veruje da je u pitanju politička kriza, navodeći da su studenti "uspeli da obore predsednika Vlade", a da je nesigurnost u to da li će doći do izbora ili formiranja nove Vlade takođe samo po sebi politička kriza: