"Pre svega, dijalog zavisi od toga o čemu će se i kako razgovarati, a ne ko vodi razgovor. To što Kalas, koja je Sorensenu šef, misli da vodi taj dijalog, ne znači da on može da se vrati na sto i bude uspešan. Suština je u tome da posrednik jasno postavi parametre dijaloga. Dakle, nema šanse da on zaživi pod uslovima koje diktira premijer prištinskih institucija Aljbin Kurti i ako on ostane na vlasti, sa ovim izjavama da nema ništa od ZSO, nema nikakve šanse da se dijalog obnovi", ističe Milivojević za Kurir.