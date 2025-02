- Mislim da je Građevinski fakultet preuzeo na sebe odgovornu ulogu, a on je objavljivao koji još dokumenti nisu potpuni, na osnovu njih se očigledno postupalo, ministarstvo je reklo da je sve to ispunjeno, ali verujem da će ovih dana Građevinski fakultet ponovo izaći sa ocenom i smatram da će ona biti da je u potpunosti sve ispunjeno, da su dokumenti javni. To ne ugrožava istragu u velikoj meri, ona se može ugroziti nekim pritiscima, a pre svega političarima, tu bi trebalo da sklonimo politiku od sudskih predmeta. Tužilaštvo očigledno postupa nezavisno, oni su podigli optužnicu, ona će se proširivati ili menjati, ali to će trajati, ne postoji ni jedan postupak koji se može okončati u kratkom roku.