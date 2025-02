Zoran Kesić doveden je da održi govor studentima na blokadi novosadskog Mosta slobode. Ne kažemo da se on ne slaže sa onim što su ostali govornici tamo kazali – sve je to manje-više isto što godinama slušamo na opozicionim skupovima, nego da nastup uživo, izvan studija i mimo scenarija, za ovog zabavljača predstavlja preveliki intelektualni izazov. Uostalom, svi su videli kad je zatražio pauzu da iz beležaka u telefonu vidi šta treba da kaže. Jedno je čitati govor, a drugo govoriti iz glave… Ovo drugo njemu nikad baš ne ispadne dobro.

Tako je u jednom intervjuu u kojem je bio predstavljen kao novinar i zabavljač izjavio: „Nikada nisu svi isti. Postoji razlika čak i u smradu. Ne smrdi sve isto.“ Tema razgovora je bio on i njegov rad… Šta je tačno ovim hteo da kaže, ne znamo, ali načelno se možemo složiti: ne smrdi sve isto. Nešto smrdi kao garež, drugo kao pokisla vuna, pokvareno jaje, a nešto – kao g***o.

Povodom grafita po beogradskim zidovima „1. 11. 2024. Zoran Kesić, Show must go on“, ovaj je zabavljač rekao da „verovatno“ imaju veze sa činjenicom da je 1. novembra, na dan tragedije u Novom Sadu, održao nastup u Sarajevu. I još je naglasio da se malo zna da je na početku tog nastupa izrazio žaljenje i želju da krivci odgovaraju. To je, kao, od njega dosta. Možda bi i bilo, nesreća se dogodila u podne, Sarajevo je daleko, do uveče vesti koje bi pokazale pravi užas možda još nisu stigle, kasno je bilo otkazati… Ali Zoran Kesić održao je tu priredbu u Bosanskom kulturnom centru, to svoje veče „pesme i priče“ sledećeg dana, 2. novembra, trideset i nešto sati kasnije!