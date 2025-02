- Ne znam šta su ideje i planovi tog plenuma, a na kraju krajeva ni studenata. Stabilizacija Srbije je imperativ i to je svima važno, makar ja to doživljavam kao važno, moramo da imamo funkcionalnu državu. Ovo što su studenti uradili je probudilo državu i ukazalo na određene propuste koji su se dešavali. Verujem i vidim poziciju predsednika i promene koje su se desile, a sve ukazuje da se razumela ta poruka. Znate, sve je važno, ali je najvažnije da ne zaustavimo Srbiju. Moramo da pronađemo način kako da institucije ponovno funkcionišu na pravi način, da ekonomija može da zarađuje, ne smemo da dozvolimo da nas ovo parališe. Lepo je sve to, šaljivo, kreativno, puno energije, nema ispita, super sve, ali šta je svrha svega toga, ispiti moraju da se daju kad-tad.

- Ne može niko da ospori kredibilitet, legitimitet čoveka koji ima apsolutnu podršku građana Srbije. Za njega se direktno glasalo, on ima pravo, ali i obavezu, da poziva na dijalog, a pogotovo kada je društvena kriza očigledna. Ja ne verujem da su ovo studentski protesti, već politički i to opozicioni, ali da studenti nisu toga svesni. Čak i unutar tih protesta, ne volim da kažem studentski, pogotovo jer sam učesnik svih protesta od 90-tih i razumem način i kako to funkcioniše. Kada kažete da se ograđujete od opozicije, to nije dovoljno, tako što postoje šetači, pa slučajno pogledajte i videćete Đilasa, Mariniku... Ne može me niko ubediti da su oni slučajni građani i da to rade slučajno. Vidite da im studenti prilaze i da su neki od njih njihovi članovi.