Ako je odbijen predlog za razgovor i ako su razlozi navedeni, postavlja se pitanje, ukoliko danas nije došlo do dijaloga, gde se naaze studenti i srpsko društvo, kao i kada će doći do tog dijaloga, a Marković je na pomenuto rekao:

- Imali smo zahtev akademske zajednice da je neophodno da razgovaramo, te da kroz dijalog dođemo do toga da li su zahtevi ispunjeni ili nisu. Vlast se potrudila da reši i ispuni zahteve studenata, imali smo pokušaje koje su studneti proglasili kao neuspešne. Odgovornost je na univerzitetu, ali je cilj da se organizuje ono što je propušteno, postoji određena fleksibilnost. Jedan semestar treba da traje 15 nedelja, a odgovornost je na kraju ponovo na univerzitetu, ministarstvo će pratiti zakonitost njihovog rada kada dođe do ponovnog uspostavljanja nastave - rekao je on, te naglasio:

- Postavlja se opravdano pitanje dela studenata da li će moći da podnesu zahteve za studentski dom, studentsku stipendiju, studentski kredit, kao i da na vreme ostvare potreban broj bodova za ostvarivanje i održavanje budžetskog statusa ako ova situacija potraje. Čak i da vremenski uspemo da postignemo da se školska godina završi do 1. oktobra, ostaje pitanje da li će znanje studentima moći na adekvatan način da se prenese. Govorimo o tome da je bitno da se struka pita, a da bi se ona pitala, mora i da postoji. Odugovlačenjem ove krize dovodi do pitanja da li ćemo uspeti da generišemo dovoljno stručne ljude za budućnost.

- Nema sumnje da je razgovor jedini način da se izađe iz ove krize, ne vidim drugi način. Što pre do njega dođe, to će šteta i posledice biti manje. Sve ono što je između je zapravo nešto što bi trebalo da bude tema tog dijaloga. Pitanje je nepoverenja između univerziteta i odgovarajućih institucija, moramo svi da budemo vrlo svesni o ozbiljnosti situacije i da vodimo računa o svakoj reči. U ovakvim stvarima tražiti nešto što je formalna stvar, a nigde se ni ne navodi koja je to institucija sa kojom bi rektorat želeo da pregovara, u ovoj situaciji videli smo da je u pozivu predsednika države nađen formalni okvir. Ja ne vidim ovde dve strane, na istoj strani su i studenti i profesori, ali i država. Svi imaju isti cilj, a to je da se što pre nastavi školska godina. Nije ništa novo da se izražava nepoverenje u institucije, radi se o tome da je neophodno da promovišete dijalog time što ćete u bilo kojoj vrsti dijaloga da učestvujete - kaže Vuletić i dodaje: