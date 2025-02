Slušaj vest

Danas, 4. februara, Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu saopštio je da je odlučio da ne prihvati poziv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, na dijalog, koji je upućen 3. februara.

Da li će se situacija na univerzitetima u Srbiji dalje zaoštravati? Kako doći do “efikasnog” dijaloga pitanje je na koje odgovaraju gosti emisije "Usijanje" koja se emituje na Kurir televiziji, dr Aleksandar Jović, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, Prof. Vladimir Vuletić, sociolog i Prof. Predrag Marković, istoričar.

Deo javnosti jasno je targetirao inostrane tajne službe koje rade na otrkivanju mrežnih organizacija:

- Imamo posla sa jednom novom pojavom koja je potpuno neobična, a radi se o mrežnom organizovanju na mnogo mesta. To je pojava koja se nikada nije desila, čak ni 96'. Ti ljudi smatraju da je naša policija manje sposobna od studenata, zar vi stvarno mislite da oni ne bi našli trag stranaca? Da bi to bilo moguće, to bi trebalo da budu milioni poruka. Ljudi se time bave ozbiljno - istakao je Marković

Da li je vlast ispunila dovoljno do sada kako bi se dijalog započeo, Vueltić kaže:

- Ovo jeste studentski protest, ali nije samo njihov. Bio je jedan zamajac, ali na njega se odmah zakačilo mnogo više ljudi. Orijentisali su se ka rektorskom kolegijumu i ka dekanima, što ja pozdravljam. Ipak, imate neku vrtsu pokušaja da se protesti politizuju. Često imate i političke zahetve, različiti ljudi iz svojih pozicija učitavaju šta je to što su studentski zahtevi. Nemate jasno definisane ciljeve kada govorimo o široj idejnoj platformi. Svi smo za bolje i pravednije društvo.

Dalekosežne posledice su neminovne, a da li se profesori i učitelji uprkos tome ponašaju neetički prema deci i mladim ljudima, Jović je rekao:

- Želim da verujem da ovo nije odbijanje, već odlaganje dijaloga. Možda žele da detaljnije analiziraju dokumentaciju koja je objavljena kako bi imali detaljniju sliku o tome šta jeste, a šta nije ispunjeno. Ovde moramo da raščlanimo nivoe obrazovanja, dovodi se u pitanje bezbednost dece. U redu je da se ima pravo na okupljanje, ali to je jedna dimenzija. Druga je da se nastava u osnovnim školama odvija neometano. Srednja škola se ne razlikuje mnogo, osim što nije obavezna. Pitanje je bezbednosti ako ta deca blokiraju preko noći svoje škole. Velika odgovornost je na direktorima i na nastavnicima. svako od njih ima pravo da iskaže svoj stav, ali moraju da vode računa o tome na koji način organizuju nastavu. Postavlja se pitanje do kada mogu da se izdrže blokade u smislu da se ne ugrozi akademska godina - rekao je on, te obrazložio:

- Sam univerzitet je procenio da bi do 1. marta morala da se uspostavi normalno održavanje nastave. Doći ćemo u situaciju da budući studenti neće biti u ravnopravnom položaju zbog toga što nisu svi bili u blokadama, ali svi konkurišu za isti fakultet. Da li se stvara nepravda i razdavanje te dece?

Da li proglas i čitav niz stranaka koji je sa njim povezan, pokušava da na ovaj način preuzme porteste, Vuletić je rekao:

- Ovo su idealne prilike za njih, to ništa nije zabranjeno. Postoji problem, to je da oni često imaju snagu da animiraju one ljude koji nsu zainteresovani za stranački život. Ova energija studenata jeste važna zbog opštih stvari o kojima smo pričali. Ne želim da se mešam u ono što misle, ali morali bi da iskoriste ovu energiju da reše neka pitanja koja su zaista važna za studente. Naši univerziteti su dominantno sačinjeni po principu i u korist nastavnika, a tek onda studenata.

Podsećamo, predsednik Vučić uputio je juče poziv Rektorskom kolegijumu Univerziteta u Beogradu da 5. februara, u vreme koje njima odgovara, otpočnu dijalog u okviru koga će se pronaći rešenje za postojeću situaciju u kojoj još traje blokada nastave na visokoškolskim ustanovama.

U saopštenju se navodi da postoje brojne nedoslednosti u javnim istupanjima predstavnika državnih organa, što stvara sumnju u mogućnost i efikasnost dijaloga. Kolegijum je, takođe, istakao da dijalog treba da se vodi u atmosferi međusobnog uvažavanja i poverenja, uz ispunjenje studentskih zahteva od strane nadležnih institucija.

