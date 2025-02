- Vidim da je to bilo u medijima juče. Ja sam tog 29. januara podneo istavku, ja sam dovoljno odgovoran čovek kada sam izašao pred javnost i rekao da je to moja neopoziva odluka. Kada će ona biti je odluka predsednice Narodne skupštine i na toj skupštini samo konstatuju moju ostavku. Nakon toga do odluke da li ćemo ići na izvore ili novu vladu ja ću voditi Vladu u tehničkom mandatu.

-To bi zavisilo od mene i predsednika Republike. Što bih podneo ostavku da bih dobio novi mandat? Ne vidim ni promil šanse da se taj scenario desi. Ima ljudi u mojoj stranci koji misle da nije trebalo da podnesem ostavku, često preterujući i ne sagledavajući sve okolnosti. To nije opcija što se mene tiče. Ne vidim sebe u ovoj Valdi, da li će se to destii u nekoj budućnosti to je do odluke građana. To ne bi bilo dobro u ovom trenutku za sve, naposletku i za mene. Ja ovo nisam uradio da bih uradio neku mimikriju. Nije logično da budem ministar. To može da bude tema nakon nekih novih izbora- zaključio je.