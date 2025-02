"Stranci, predstavnici EU, nisu ulazili u personalna rešenja Vlade. Oni ne treba da se bave tim stvarima. Dobre su poruke bile iz Brisela, ali i važna poruka Grenela i Zaharove , zvaničnog Pekinga, da nikakva nasilna promena vlasti neće biti. Ovo će se vrlo negativno odraziti na ekonomiju naše države. U januaru imamo u zadnje tri godine manji nivo direktnih stranih investicija. Kada neko stalno poziva na građanski rat u Srbiji, da će sve stati, ne deluje kao dobra pozivnica za investitore", naveo je on za K1 televiziju.

"Imamo ljude koji ne haju za to ili možda to namerno rade. Da podsetim, 2024. godine mi smo ostvarili drugi rast ekonomije u Evropi i imali predikciju još većeg rasta BDP u 2025. Nadam se da ćemo prevazići sve ovo. Ne protestuju ljudi na ovim skupovima jer nemaju plate i penzije, nego neko u mladalačkom buntu misli da treba da uradi nešto spektakularno, neko vidi sebe na političkom poziciji. Plašim se društvenih podela. Kada unesete zlu krv u škole, prebrojavate profesore i nastavnike, to nije pitanje dijaloga političkih stranaka", rekao je Vučević i dodao da je neko učinio veliko zlodelo ka nama kao društvu, a ne vlasti.