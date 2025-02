l Stevica Deđanski kaže za Kurir da niko ne bi imao ništa protiv da se sve ispita, jer se ništa ne krije, ali naglašava da je ogroman problem što se to ne radi kroz institucije.

- Non-stop slušamo da institucije treba da rade svoj posao, a onda nam ovo serviraju. To je zaista zabrinjavajuće, jer to znači da svaka neformalna grupa može da traži nešto što urušava sistem. Nikakvo poverenje ne treba imati u ovu grupu. Zna se kako se formira anketni odbor ili slične komisije. Ako se uradi po pravilima demokratskog sveta, kroz Skupštinu, na primer, ne verujem da bi iko imao nešto protiv. Još je gore što iza ovoga stoje političke stranke propale opozicije i to onda dezavuiše bukvalno ceo proces. Sećamo se dobro njihovih eksperata dvehiljaditih godina. Oni su uništili državu i sve firme, vojsku, škole... I sada ti eksperti treba da procenjuju o ovako ozbiljnoj stvari. Smešno je i žalosno što se tako nešto podmeće. Oni koji sve to organizuju imaju cilj da se ne dođe do rešenja, da se kriza produži, pa da oni dobiju priliku da politički profitiraju - ocenjuje Deđanski.