On je naveo i da ukoliko neko smatra suprotno, može da dođe na razgovor da konkretno kaže šta, gde i kako nije ispunjeno. Već u narednih desetak dana do dve nedelje biće doneta i odluka o tome da li će biti formirana nova vlada ili će se ići na nove izbore, istakao je Vučević.

- Nisu se sami okupili, nego ih je okupio Đilas i Šolak. Da ih pitate ko ih plaća, rekli bi da rade besplatno, ali najnekvalitetniji rad je besplatan rad. Njihov cilj nije da utvrde šta se desilo sa nadstrešnjicom, već da proglase da je do nesreće došlo zbog korupcije i kriminala, pa okrive SNS i Vučića.

On kaže da je ova grupa "samoproglašena", a tvrdi da studentski plenumi koji po njemu svakako nemaju legitimitet, nisu okupili ovu komisiju.

On je naveo da su svi ljudi u sastavu ove komisije sumljive političke prošlosti, a za mnoge navodi i da ne vidi koju poziciju oni mogu da zauzmu u takvoj komisiji, tada je Gajić naveo:

Vuković kaže da je to da li smatramo ovakvu komisiju kredibilnom uslovljeno političkim opredeljenjem osobe, ali ističe da Srbija ima nadležne organe koji time treba da se bave, pa kaže da treba podići poverenje i integritet već postojećih institucija koje se bave ovakvim istraživanjima.

- Integritet, kredibilitet i stručnost su najbitniji kada se bavimo ovako teškom temom. Videli smo koliki je potres u javnosti izazvao ovaj slučaj, mora se pristupiti ozbiljno, a ovakav potez predlaže to da naše institucije nemaju kapacitet da se nose sa nečim ovakvim - rekao je Vuković.

On je naveo i da nije verovatno da ovo telo da dodatnu istragu ili zaključke ovom slučaju, do kojih ne bi došla nadležna institucija, jer pre svega nema mogućnosti za takav rad, pa rekao:

- Ja sam više za to da se na sve moguće načine izvrši pritisak na nadležne organe, u okviru sistema, da rade transparentno i zakonito. Veoma je važno da o pravu pričaju nadležni pravnici, a o građevini građevinci. Treba uveriti javnost da će istraga biti kompetentna i da nema potrebe za paralelnim komisijama.

On kaže da je Srbija u neregularnom stanju u kome postoje plenumi i komisije, pa je sada umesto da se stvaraju novi organi vreme da se već postojeće institucije prikažu u najboljem svetlu. Bakarec je onda naveo:

- Svi zahtevi studenata su ispunjeni, i dalje postoji poziv za dijalog. Rektorski kolegijum to neće i tako podhranjuje nasilje na ulicama. To ide na njihovu čast. Oni su u saopštenju rekli da nije nadležan, a već godinama se on za sve krivi.