Drecun je, komentarišući pretnje i odnos Aljbina Kurtija prema Srbima, rekao da se Kurti u predizbornoj kampanji fokusirao na to da albanskoj javnosti pokaže da je on navodno taj koji je „reintegrisao“, odnosno okupirao sever Kosova.

„Njegov glavni adut je to koliko je naneo štete srpskom narodu, onemogućavao naše institucije, dok druge opozicione stranke igraju na tu ekonomsku kartu, dokazujući da Kurti nije postigao nikakav ekonomski napredak, da nije uticao na povećanje životnog standarda“, naveo je Drecun.

On je ukazao da je problem to što se na Kosovu zaista razvija oružana formacija - KBS koja je kako kaže potpuno ilegalna i nije u skladu sa Rezolucijom 1244 SB UN.

Komentarišući nedavnu izjavu izaslanika američkog predsednika za specijalne misije Ričarda Grenela da Kurtijeva vlada nije ulivala poverenje za vreme prvog mandata predsednika SAD Donalda Trampa, kao ni za vreme bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, Drecun je rekao da je to snažna poruka da eventualna Kurtijeva vlada nakon izbora neće imati podršku administracije Donalda Trampa.

„Takva poruka kada se uputi nekoliko dana pre održavanja izbora pokazuje da oni žele da utiču na izbore i da stavljaju do znanja albanskoj javnosti koja najpre prima poruke koje stižu iz Sjedinjenih Američkih Država da on neće biti pouzdan partner, da ga ne žele kao partnera i da jednostavno ne računaju na njega. I to je poruka glasajte za nekog drugoga“, ukazao je Drecun.