Evropska komesarka za proširenje Marta Kos objavila je pismo u kojem, kako kaže, želi da odgovori na zabrinutosti koje postoje, a tiču se Srbije.

- Pažljivo pratim situaciju, a moja ključna poruka jeste da evropska agenda Srbije nudi rešenja za mnoga pitanja koja su srž današnje rasprave. Veoma je važno da se uspostave uslovi za inkluzivni dijalog koji uključuje sve činioce, političke aktere, institucije i članove civilnog društva kako bi se pozabavili reformama koje su neophodne za evropsku budućnost Srbije. Ovo je zajednička odgovornost svih uključenih strana - naglasila je komesarka Kos.

"ANKETNA KOMISIJA HOĆE DA PREUZME ULOGU PRAVOSUDNE VLASTI" Profesor Kajtez: Šta uopšte studenti hoće protestom i zašto je sve oko njih tajnovito i maglovito? Izvor: Kurir televizija

U međuvremenu, grupa univerzitetskih profesora i stručnjaka iz različitih oblasti formirala je Anketnu komisiju koja bi trebalo da istraži šta se sve dešavalo u slučaju rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu.

Šta nam donose ove najnovije vesti voditeljka Pulsa Srbije Anastasija Čanović pitala je Ljubomira Đurića iz Centra za nacionalnu politiku, Iliju Kajteza, sociologa i stručnjaka za bezbednost i novinara Politike Marka Lakića.

Foto: Kurir Televizija

- Kada pričamo o legitimitetu, suštinski radi se o tome da li je dovoljno stručna i ko će učestvovati u njenom radu. Tako da sama komisija nema nikakve nadležnosti, osim onih koje se daju. U ovom slučaju to će biti neka stručnost za utvrđivanje stvari i okolnosti koje su dovele do pada nadstrešnice. Mislim da tu imamo i mnogo dubljih problema, a to je upravo poverenje u te institucije koje se formiraju, koje u ovom trenutku, ja mislim, da ne postoji. Sad imamo toliku podeljenost u društvu, da su ljudi već formirali mišljenje, da šta god im kažete, ako se ne slažu sa time, imamo veliki problem jer će biti optuženi da pripadaju nekoj strani - smatra Đurić.

Kajtez je ukazao da postoji nekoliko problema.

Foto: Kurir Televizija

- Prvi problem je što ovaj anketni odbor u stvari hoće da preuzme na sebe ingerencije jedne vlasti u državi, dakle jedne grane vlasti, to je sudska vlast. Dakle, oni su tu stavljeni u poziciju da nešto sude, procenjuju, prosuđuju, i budu sudije. A u ovoj državi postoji sudska grana vlasti. Drugi momenat koji je meni problematičan od samog početka jeste šta studenti hoće protestima. Ja, kao univerzitetski profesor, ne mogu da shvatim šta je cilj studenskih protesta. I zašto ima toliko tajnovitosti i, da kažemo, maglovitosti? Ako je cilj studenski protest da se sruši postojeća vlast, to jasno treba definisati da vidimo onda čemu to i na koji način to oni žele da artikulišu. Dakle, ja ovde vidim mnogo toga i onoga što se iza brda valja, što mislim da uopšte nije dobro - rekao je Kajtez, na koga se nadovezao i treći gost.

Foto: Kurir Televizija

- Ovde u srpskom narodu ne postoji, da kažem, oblasna tema koja nije devalvirana i mislim da smo tu možda svetski šampioni, da radimo suštinski protiv samih sebe. Po meni nebitno je ko će biti u tom sastavu, jer vi svakom možete da nađete nešto, ti mi se ne sviđaš zbog ovog ili onog. Suština je legitimiteta, odnosno šta ta komisija može da uradi. I ako ona dođe do tog zaključka, ko će to uopšte da posluša i da li će da posluša? Kome će to biti uopšte upućeno? Da li će neko reći vi ste presudili? Da li će neko reći da, možda to može da bude polazna osnova kao da kažem smernica za pravosuđe. Problem je sada što će nakon toga apsolutno fokus biti prebačen na priču o korupciji, a korupcija vodi eventualno ka nekoj polaznoj osnovi za promenu neke vlasti, odnosno političke scene u Srbiji - mišljenja je Lakić.

Kurir.rs

