" Osim nekih izjava njihovih ambasadora i specijalnih izaslanika protiv Kurtijeve politike nije bilo nikakvih mera. Kurti uživa podršku Nemačke , ali mislim da je više ideja da se stvari puste da idu, uz zamisao da ako nema Srba na KiM, neće biti ni problema. Mislim da je to jednog dela političara u Evropi. Nije stvar direktne podrške, ali indirektno jesu, jer nisu radili ništa da ga spreče za sve što je učinio", kazao je.

"Ne treba imati iluziju da to nije moguće. Imamo situaciju da Hrvati u BiH već duže nemaju člana Predsedništva, nego ga biraju Bošnjaci", istakao je Anđelković i dodao da Kurtiju veliki problem predstavlja Srpska lista.

"On podstiče ekstremne Albance protiv Srba, srpskih komšija da treba da uzmu pušku. I to je veliki problem, ali na to niko ne reaguje", ukazao je.