Slušaj vest

Kako do zone dijaloga i sa kim bi studenti prihvatili da razgovaraju, pitanja su na koja su odgovor dali gosti emisije "Usijanje" koja se emituje na Kurir televiziji, prof. Vladan Petrov sa Pravnog fakulteta, prof. Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka i prof. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar.

Ko je taj na kojeg je došao red da sada inicira dijalog, nakon što je odbijen poziv predsednika Vučića? Da li se očekuje da to sada budu novoformirane ekspertske grupe?

Na ova pitanja Petrov je odgovorio:

Foto: Kurir Televizija

- Predsednik Srbije je ispružio ruku, a pitanjem da li je odbijen ili ne, ne treba više da se bavimo. Univerzitet je sada taj koji ima najvišu odgovornost, šta god to podrazumevalo. Ekspertske radne grupe bi mogle da posluže tome, ali nisu one jedine koje treba da rade taj posao. To više nije šala i nije nešto vaninstitucijalno, oni moraju da izađu sa nekim izveštajem koji će biti pušten u širu javnost - započeo je on, te nastavio:

- Univerzitet sada treba da razmišlja o tome da povrati legitimitet. Kako mi znamo ko je predložio sastav tih tela, kako mi znamo ko je predložio upravo te profesore za članove? Ako mene neko pita, ja bih predložio profesora Branka Rakića, istaknutog pravnika, poznatom po širokom znanju i čoveka koji je omiljen među studentima. Mi moramo da pitamo, kao i vi, kako se dolazi do određenih odluka? - istakao je on, na šta se nadovezao Petričković, ističući i mnoga druga važna pitanja, nastala trenutnom situacijom:

Foto: Kurir Televizija

- Otvara se i pitanje stanovanja studenata, kredita, izgubljene godine i domova, ne treba pominjati samo studente u blokadi, već nešto što je narodni interes širokih konotacija. I oni koji su u blokadi, ali i oni koji nisu, biće kolateralna šteta. Otvara se široka lepeza, značajno je što pre naći pomirljivo rešenje. Jedno je jasno, iz svega toga treba izaći isključivo u zajedničkom interesu.

Foto: Kurir Televizija

Paralelno su formirane dve ekspertske grupe u Beogradu, a jedna od njih je i takozvana anektna komisija, a postavlja se pitanje koliko se može verovati bivšem guverneru i profesoru Ekonomskog fakulteta NBS Dejanu Šoškiću da će, kao članu ove te komisije, odnosno njene potkomisije za ekonomsko-finansijska pitanja, kada se zna da je i sam bio upleten u sumnjive finansijske tranše dok je bio na visokoj poziciji u centralnoj banci.

- On je sam izabrao tu da uđe. Kada bih gledao njen sastav, ja bih rekao da to predstavlja grupu za pritisak na studente koji žele da nastave blokade u nedogled, kao i pritisak na univerzitet da ne krene ka razumnom dogovoru sa vlašću. Čini mi se da su to ljudi koji neće upotrebljavati ekspertska znanja u funkciji rešenja, već produbljivanja krize, njihov politički interes je iznad svega, mnogi u ovome vide šansu. Tragedija je postala platforma za obračun opozicije sa vlašću i patentiranja protesta koji može da dovede do paralize čitavog sistema - započeo je Stanković, te nastavio:

- Ako visokoškolski sistem može da se paralizuje, onda smo u velikom problemu, jer to može da se odrazi i na druge institucije. Grupa ljudi žele da se održe studentske blokade i da se dovede do domino efekta. Opozicioni lideri rade na tome da studente do te mere indoktriniraju nužnošću blokada, kako bi njihova principijelna borba prešla u politizam. Konstantno ih zasipaju pričama koje idu van konteksta zahteva, jasno je da žele da ih stave u narativ koji je politički i gde su dodeljene uloge.

Vladan Petrov: Kao profesor Pravnog fakulteta, moram da budem protiv plenuma jer je to protivpravno! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.