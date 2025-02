Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Četvrtkom u 9“ na RTS 1.

Predsednik Vučić govori o svim aktuelnim temama.

O odbijanju dijaloga od strane Rektorskog kolegijuma

- Da li sam očekivao takav odgovor? Donekle, bez obzira na to što su nam dan pre rekli kako hoće da učestvuju u dijalogu, na sve su mejlove odgovarali, bio sam skeptičan i sumnjičav, ali kao politički veteran pitao sam se kako će to da obrazlože. Ono je bilo ne nikakvo, već besmisleno, uz sumanute izgovore i nemam ništa protiv toga. Nisam čak bio ni povređen. S kim god hoćete da razgovarate, to je odlična vest za Srbiju, svaki razgovor je lekovit. Šta je vaša poruka? Da želite radikalizaciju, sukobe ili nešto drugo? Nastaviću da insistiram na dijalogu - rekao je Vučić.

- Verujem da će studenti da imaju više hrabrosti od dela njihovih profesora, mada i oni imaju hrabrosti.

- Važno je da razumete potrebu zemlje, a to je da ona ide napred - rekao je i istakao da je sve što se dogodilo proteklih dana donelo ogromnu ekonomsku štetu Srbiji.

Predsednik Vučić je podsetio na izjavu jednog opozicionog lekara da "ili si čovek ili si za SNS", te rekao da ni Gebels nikada nije dao takvu izjavu.

- Neki ljudi se plaše i sopstvene senke, povuku se u sebe da izbegnu svaku vrstu odgovornosti, nije to prvi put u Srbiji. Svi u našem društvu ćute i prave se kao da ne razumeju o čemu je reč. To je rekao jedan opozicioni lekar koji misli da ima pravo da tako okarakteriše ljude koji misle drugačije od njega. Telo studenata zove se veliki sastanak delegata, ušao sam malo dublje u tu tematiku, spoznao sve, očekujem da oni na ozbiljan način to sagledaju. Da će sagledati svoju poziciju, da moraju da razumeju da ovo mora da prestane, i da moraju u jednom trenutku kao pobednici da se vrate, ali da imaju svest o posledicama.

Foto: RTS

Vučić je najavio novi Zakon o obrazovanju.

Nova Vlada do 19-20. marta ili novi izbori

- Rešili smo vladinom uredbom da dobiju mnogo više novca, novih 100 miliona evra. Smatram da u narednih 10 dana trebalo bi najkasnije da bude konstatovana ostavka Vlade i njenog predsednika, od 17-18. nam teku rokovi za raspisivanje nove Vlade ili za nove izbore.

Istakao je da bi to značilo da moramo dobiti novu vladu do 19. ili 20. marta, a u suprotnom moraćemo početkom maja na izbore.

- Mi moramo da radimo. Moramo da podižemo ekonomiju.

- Ja verujem u dijalog i da će se ohrabriti, govorim o delu profesora, i razumeti da je razgovor jedino rešenje - dodao je.

- Naše je da pokušamo da stanemo mirno, da ne dozvolimo sebi da nam nestrpljenje i nervoza da nas nateraju na bilo kakav pogrešan korak i zato koristim priliku još jednom da sve one koji podržavaju i mene i većinu u Srbiji da budu apsolutno disciplinovani. Ti mladi ljudi jesu naša budućnost, moramo da ih čuvamo, desi li se incident, taj incident odgovara samo nekom drugom - rekao je.

Predsednik je podsetio na snajperiste tokom Majdana, te da naše službe rade sve da obezbede demonstrante.

Najveći deo skupova su protivzakoniti, a uz blokade i protivustavni, dodaje.

- Naše je da "spustimo loptu" - dodao je.

Ističe da mu nije stalo, niti će da bude srećan što će da vidi rektora Đokića ili bilo koga drugog, ali da smatra da je razgovor dobar za Srbiju.

- Nečiji interes to nije bio - rekao je Vučić.

Foto: RTS

Odgovori su bili izgovori, objasnio je, zbog pritisaka dela studenata i profesora.

- Danas smo prvi put imali nastavnike koji se žale da ih mobinguju drugi nastavnici. To ti je posao, da držiš časove, zakonska obaveza. Odakle onom drugom pravo da vrši na pritisak jer ti želiš da držiš časove? Ja sam srećan jer su svi dobili platu za januar.

Vučić je istakao da su deca već izgubila tri nedelje.

- Sve veći broj nastavnika se vraća, želim da verujem da je njihov najveći motiv da rade za decu. Koliko je subota i nedelja potrebno posle toga da se radi? Šta ćemo sa roditeljima da radimo, pošto i ti pritisci po vajber grupama, se vrše stalno i tu se stalno drastično menjaju. Ljudi hoće da im deca uče školu, da žive normalan život. Država je maksimalno popustljiva, ponašala se u ovoj krizi potpuno neverovatno.

- Znam državnike koji vode ratove i uvek su uspešni u tome, ali nisu uspešni u postizanju mira. Mislim da će studenti biti pametniji od nekih profesora i skoro sam u to siguran - rekao je Vučić.

- Ni jednog sekunda nismo intervenisali bilo gde. Najteže povrede do sada je zadobio jedan od demonstranata, ali zbog akcije demonstranata. Postavljali su kanap on mu se upleo, on je imao teške povrede. Samo to ljudi neće da kažu, prave se da svi ne znaju. Svaka povreda je strašna, ne zato što je neko životno ugrožen, srećom nije a mogao je da bude. Jer ovo su sve ogromni rizici zato moramo da spuštamo loptu i da razgovaramo.

"Moraćemo da nadoknadimo stravične gubitke"

U eri socijalnih mreža nije dovoljno reći da je neko pristojan, vredan i da je nešto uradio.

- Jedan deo lažne elite ima taj paternalistički odnos prema svim drugima i odnosi se prema nama kao prema nižoj klasi, neretko i kao prema nižoj rasi. Oni lajkove mogu da dobijaju samo na najteže i najnegativnije reči. Koliko će neko da dobije lajkova ako kaže da je Beograd na vodi lep? Ali, ako kažu da je "đubre Vučić kriv zato što hidrant nije radio", to će odmah da ima 10.000 lajkova bez problema. Ono što je negativno je vest - rekao je Vučić.

- Nije lako sačuvati stabilnost zemlje, za to ćemo morati da se borimo, da radimo mnogo više u drugom delu godine kada sve ovo prođe, da bismo nadoknadili stravične gubitke koje smo napravili u prvom mesecu već. Moraćemo da radimo neuporedivo više, da vodimo računa o tome kakva Vlada da se napravi, kako da bude strukturisana i da pre svega brine o ljudima.

- Kad pričam o pokretu i zašto ću sutra da idem u Severnobanatski okrug, da slušam ljude - dodao je.

- Za mene je najvažniji taj direktan odnos sa ljudima. Ne sviđa se njima svaki moj odgovor. Nema lošeg pitanja, ima samo loših odgovora, ali meni je bitno da osetim šta je ljudima važno, ljudi hoće da oni budu saslušani. Dobar ljudi se odrodio od naroda.

Foto: RTS

Ističe da nijedno pitanje njemu u razgovorima sa ljudima nije bilo cenzurisano i sve je išlo u programu uživo.

- Kako je moguće da neko na teritoriji svoje opštine ne zna svaku hladnjaču? Ja bih znao svaki prozor! Kako je moguće da nije razgovarao sa tim ljudima? - pitao je on.

Ističe da ne može da stigne da primi svakog čoveka.

- Ljudi hoće da mogu da kažu u brk onima koje su izabrali šta misle, iako najčešće i nisu u pravu. Ne mislim da je naš posao da se dodvoravamo svima. Kad smo u istoriji imali veće povećanje penzija? - rekao je Vučić.

- Ova deca koja danas protestuju misle da je normalno da vam je dinar stabilan. Nikada to pre u Srbiji nije bilo normalno. To je danas normalno zato što su ogromne razlike - rekao je i dodao da su to ogromni rezultati.

Ističe da neki ljudi ne žele ni izbore, ni referendum, već da bez izbora preuzmu vlast.

- To se neće dogoditi - rekao je Vučić.

Kaže da je danas sramota reći za njega da je vredan.

- Ljudi se pitaju da li sam bolestan jer nisam odgovarao ništa dva ili tri dana - rekao je on.

Ističe da postoje problemi u drušvu i da nema društva bez problema, zato ćemo da ih rešavamo.

- Razumite da nije bio ovo razlog, bilo bi nešto drugo, treće. Ne postoji društvo ili porodica bez problema, ni čovek. Ali, najvažnija je uvek ekonomija, da zemlja raste i ide napred, činjenice to pokazuju - rekao je Vučić.

Foto: RTS

Vučić je podsetio na uvrede koje dobija da je "nepomenik".

- To je dehumanizacija. Zar treba da idem po televizijama da govorim da sam dobar čovek? Glupo bi bilo - kazao je on.

Istakao je da niko od Vučića nema stan u Berlinu.

- Podigli smo zemlju kao feniks iz pepela, od propasti. Od čega da bežim, od koga? Od naroda za koji sam se borio, zbog kojeg sam se sukobio sa najvećim silama sveta, što niko drugi nije smeo da učini - naglasio je Vučić.

Vučić je naglasio da je ponosan na rezultate.

- Nikad nismo sprečavali slobodu okupljanja, a kad neko treba da se okupi ko razmišlja drugačije, kažu da je to "kontramiting" - rekao je on.

Vučić najavio političku deklaraciju o Vojvodini u Srbiji

Vučić je najavio između ostalog organizovanje velikog skupa na kojem će biti doneta politička deklaracija o Vojvodini.

- Donećemo posebnu političku deklaraciju o Vojvodini u Srbiji. To će se dogoditi u nekom od narednih dana - dan pre ili dan posle Sretenja - naveo je Vučić.

Rekao je da čeznemo da počnemo da radimo i da nam zemlja ide napred.

- Privatnici će ovo teško izdržati i imaće velike gubitke. Ja vidim kad nekom krenu da padaju brojevi - rekao je Vučić.

Tužilaštvo podiže optužne predloge, a neki dekani bi da postanu i tužioci i sudije, rekao je.

Predsednik je istakao da je zahtev Kokana Mladenovića kao u vreme Crvenih Kmera i Pol Pota.

- Da li ću da se povlačim, da bežim od siledžija? Da li ste slušali govor Bjelogrlića u Novom Sadu za kog mislim da je sramotan i da je njima naneo veliku štetu? Neću ni da govorim o drugim estradnim umetnicima i TV zvezdama koji su govorili? Da li ste čuli te pretnje? - pitao je Vučić.

Foto: RTS

Upitao je kako je Ivanka Popović bila rektor u "diktaturi".

- Prihvatam da sam kriv što ponekad pokažem prezir prema onima koji su umislili da su pametniji od drugog dela naroda, ali to je kod mene izgrađen mehanizam odbrane onih poštenih ljudi u Srbiji koje nema ko da brani. Ja sam gradsko dete i ne mislim da sam zbog toga bolji od bilo kog čoveka koji živi u Kosovskoj Mitrovici, Pirotu, Ljuboviji ili bilo kom drugom mestu - rekao je Vučić.

Endokrinolog Đuro Macut hoće u Pokret za narod i državu, dodao je.

Osvrnuo se i na rad pojedinih ministara. Većinom kaže, nije zadovoljan.

- Ne mogu da stignem da reagujem na svaku izjavu, ali ministar ne može da ima samo tašnu i mašnu, a da se ne bori - kazao je on.

Predsednik Vučić najavio je da sledeće nedelje kreće mnogo talasa žestoke borbe protiv korupcije.

Nama je nezaposlenost bila prva tema 25 ili 26 goodina, a onda "smo uspeli da zemlju izvučemo iz ekonomske krize".

- Verujem da pametni studenti koji su odbili političare i da budu zloupotrebljeni, ne govorim o poznatim studentima koji služe političarima, dobro znaju da protesti postaju problem za značajan deo stanovništva i to prvi problem za značajan deo stanovništva - rekao je Vučić.

Kada je u pitanju objava dokumentacije o padu nadstrešnice, kažu da je objavljeno sve.