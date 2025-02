- Predsednik Republike ima nadležnosti definisane Ustavom i Zakonom o predsedniku Republike. Ima odredba u Ustavu koja kaže da on oličava jedinstvo Republike Srbije kako u zemlji tako i u inostranstvu. On se bira na neposrednim izborima, koji od svih nosilaca vlasti ima najveći legitimitet, jer iza njega stoje ljudi koji su imenom i prezimenom glasali za njega. Da on bude sa jedne strane stola, a neko sa druge. Možda nužno ne. Ali da on bude prisutan tom dijalogu, sa tako visokim legitimitetom i ko po slovu Ustava oličava jedinstvo zemlje, u vremenu duboke društvene krize, ja ne vidim ništa sporno.