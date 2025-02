- Poslednjih dana i nedelja, pokušavajući da zloupotrebe mlade ljude u našoj zemlji, na severu Srbije ponovo su pokrenute inicijative za davanje najšire autonomije Vojvodini, do toga da bude republika, pa do toga da se govori vojvođanskim jezikom, i do ideje o otcepljenje Vojvodine od Srbije.