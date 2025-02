Slušaj vest

Vlade Srbije je na jučerašnjoj sednici obezbedila 12 milijardi dinara za visoko obrazovanje i studentski standard. Na ovaj način se, kako je istakao ministar finansija Siniša Mali, taj budžet povećava za 20 odsto, čime se ispunjava i četvrti zahtev studentskih plenuma.

Kao što je i obećano, stvoreni su finansijski uslovi za umanjenje školarina za studente za čak 50 odsto, što je upravo bio jedan od zahteva studentskih plenuma.

1/5 Vidi galeriju Studenti u blokadi drugog dana blokade Mosta slobode Foto: Fonet/Milica Vučković

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali ovu temi bili su glumac Branislav Lečić i prof. dr Uroš Šuvaković.

Šuvaković je pričao o ljudskom pravu na obrazovanje, ali i Zakonu o visokom obrazovanju koji nalaže zabranu političkog delovanja na univerzitetima.

- Naravno da postoji broj profesora koji su izrazito politički obojeni, što im ja ne zameram jer svako ima pravo da se bavi politikom, ali izvan univerzitetskih prostora. Prvo, Zakon o visokom obrazovanju nalaže da je zabranjeno političko delovanje na univerzitetu, to je član 39, a sa druge strane univerzitet je blokiran u osnovnoj svojoj funkciji, a to je da vrši nastavu i da se bavi naučno istraživačkim radom. Nastava i pravo studenata je dovedeno u pitanje. Čuli smo Martu Kos koja je pričala o neotuđivom pravu na okupljanje, niko to ne spori, ali ista ta univerzalna deklaracija o ljudskim pravima UN i Evropska povelja o ljudskim pravima govori o ljudskom pravu na obrazovanje. Upravo to pravo je ozbiljno dovedeno u pitanje kada je u pitanju visoko obrazovanje, pa čak i osnovno koje je obavezno, ali i srednje koje nije obavezno, ali u 21. veku kada nemate fakultet faktički znači da ste polupismeni - započeo je Šuvaković, pa se osvrnuo na to kada neko stane na put tom obrazovanju

- Morate sa tim da se izborite, zapravo to mora da učini čitavo društvo, kao i državni organi, građanska javnost i da kažu stop. To je oblik nasilnog pritiska za one koji žele da obavljaju svoju delatnost, profesori koji žele da rade i zarade plate, ali i studenti koji žele da studiraju ili idu u školu.

Nastava i prava studenata su dovedena u pitanje! Izvor: Kurir televizija

Lečić je komentarisao to što je prostor univerziteta sada više nalik bojnom polju:

- Radi se o specifičnom inženjeringu. Imate društvo sa organima i institucijama koje ne moraju da budu savršene, ali postoji sistem unutar kojeg se pojavljuje totalno novi sistem koji je stimulisan intelektualnim potencijalom ili kako oni sebe nazivaju elitom, i tu se organizuju i studenti. To telo ne prihvata taj sistem, već nastoji da napravi svoj, kao neka lavina u njega se uvaljaju svi slojevi društvenog sistema. Razni segmenti društva su tu, ne bi li ta lavina rodila haos i potrebu za promenom i da se uspostavi ono što oni žele. Međutim, pitanje je da li oni zapravo žele promenu sistema ili samo žele haos. To znači blokiranje i zaustavljanje Srbije i mogućnost da ona na drugi način bude tretirana u međunarodnim obavezama. Studenti kao takvi, mislim svako u ovoj zemlji, imaju pravo na svoj protest i bunt, ali je opasno kada ne dolazi do dijaloga, već kada se on odbija, pa se od male grudve, pravi velika, i to znači da tu postoji neki drugi plan.

Šuvaković je rekao da je ovo pobuna privilegovanih slojeva

-Tu mislim na one koji ne zavise od rada, gazda koji sutra mogu da im daju otkaz, već one sa socijalnom sigurnosti i

nasleđenim društvenim ugledom, a koji koriste benefite države. Njihova primanja su nedovoljna, ali su njihova primanja obezbeđena, uživaju društveni ugled, a sa druge strane imate onaj običan svet, da tako uslovno kažem, koji svakog dana mora da

ide na posao. Dakle, postoje važne društvene razlike. Ovi koji to proizvode, su ipak manje plaćeni.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

KURIR TELEVIZIJA U NOVOM SADU USLED BLOKADE MOSTOVA: