Vučić je rekao da veruje da će se ohrabriti i oni koji nisu, bez obzira na to da li su neki članovi opozicije onih političkih stranaka ili ne, i razumeti da je razgovor jedino rešenje.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su diskutovali o političkoj situaciji u zemlji bili su prof. dr Zoran Stojiljković, profesor FPN u penziji, Dušan Janjić iz Foruma za etičke odnose i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Stojiljković je rekao da nam je dijalog ljudi sa kredibilitetom neophodan:

- Napisao sam jednu knjižicu 2008. godine "konflikt i/ili dijalog" tako da me ta situacija asocira na ovu vrstu priče. Dijalog je procesuiran, dogovoren sa agendom, razgovor ovlašćenih pregovarača o nečemu, ako govorimo o ozbiljnom dijalogu koji sadrži političko-institucionalne konsekvence ili rešavanje krize. Dijalog kao razmena mišljenja, to vam je sveprisutno, kao što i u ovom gostovanju očekujem prijatan razgovor. Razlika je dramatična između te dve vrste razgovora. Dakle, nama su potrebi pregovarači sa kredibilitetom, uzajamnim poverenjem i ograničenom agendom. U ovom trenutku mi nemamo tu situaciju, ali je ova kriza ušla u kritičnu fazu koja može ići na razne strane. Ako želimo dobrobit našem narodu, mislim da je vreme za uspostavljanje takvih dijaloga. Da budem direktan, predsednik nije ovlašćeni pregovarač jer je on u odnosu na ustavne adrese vlasti uzrupator, dakle radi poslove koji nisu u njegovoj ustavnoj nadležnosti. Zato su ga studenti stavili na "ignore" jer on nije ta adresa. Vlada je pala, ali ostavka nije stigla. Hoću da pitam šta je toliko bolno u zahtevu broj jedan, da vlast nije odmah reagovala, išla je oko toga da taj finansijski deo stavi u drugi plan, a meni je važno zbog čega je to nekoliko puta skuplje, nego što je trebalo da bude. Ovo je cena koju mora da plati vlast.

Obrknežen se nadovezao na izjave Stojiljkovića, pa mu je odgovorio:

- Ne mogu da se složim sa mnogim stvarima koje je izneo profesor Stojiljković. Imamo dva bitna faktora koja su se desila, a to je ograđivanje studenata od određenih studenata i to je usledilo nakon skupa u Novom Sadu. Imamo studente koji kažu da se izopštavaju oni koji su politički aktivni, da se podržavaju stranke i partije, ogradili su se od Proglasa. Vidite, ako ste rekli da predsednik nije ta institucija sa kojom bi trebalo da se razgovara, smatram da svi vi koji ste zreli, stari, te vidite šta se u društvu dešava, onda primećujete da dolazimo do razora u društvu. Smatram da bi trebalo da odgovore pozivu razgovora, a ako kažete da on nije ta adresa, kako možemo da kažemo da je anketna komisija adresa. Zakon kaže sledeće, anketna komisija ne može da vrši istražne i druge sudske radnje.

Janjić je komentarisao podele u društvu:

- Nikada nisam ulazio tako, onda od drveta ne vidiš šumu. Ono što sam ja shvatio u prvih pet minuta nastupa predsednika jeste da on saopštava nama nešto što je vrlo ozbiljan dogovor, obaveza za njega i sve aktere, a to je da je on odreagovao na razgovore i da on govori o dijalogu. Svi šalju tu poruku po principu da se ovo zaustavi jer ide u sukobe koji mogu biti veoma ozbiljni. Tu poruku predsednika pozdravljam. Već je u međunarodnoj zajednici usvojeno da je ovde politička kriza i svi koji su se obraćali javno su pričali da politička kriza ne sme da se prebaci u bezbednosnu. Dijalog je sredstvo da se izbegne sukob. Uvek birate da li ćete u sukob ili dijalog. Moram da istaknem da kada pogleda ovu stranu koju svi tumače kao pokret, a to je mnogo šire, to je proces od pre 2020. godine, pa je kovid to zaustavio.

Kurir.rs

